Amen Thompson coquetea con triple doble e impulsa a Rockets a triunfo emocionante ante Mavericks

Amen Thompson anotó 21 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes para llevar el sábado a los Rockets de Houston hacia una victoria de 111-107 sobre los Mavericks de Dallas.

Una volcada de alley-oop de Thompson puso a Houston arriba por cuatro puntos con menos de dos minutos por jugar, un minuto antes de que los Mavericks anotaran los siguientes cuatro, con canastas del novato Cooper Flagg y Naji Marshall, para empatar el marcador.

Una bandeja de Alperen Sengun puso a Houston en ventaja con 28,6 segundos restantes antes de que Flagg fallara un tiro en la pintura en el otro extremo. Los Rockets capturaron el rebote, y una clavada de Tari Eason puso el marcador 111-107 con 14,4 segundos por jugar.

Un intento de triple de Flagg rebotó en el aro después de eso, poniendo fin al partido.

Flagg lideró a los Mavericks con 34 puntos y 12 rebotes, un encuentro después de que el joven de 19 años estableció el récord de la NBA, de más puntos por parte de un adolescente con 49 en una derrota ante Charlotte el jueves. El sábado fue el quinto duelo de esta temporada con al menos 30 puntos para la primera selección del draft del año pasado.

Jabari Smith Jr. añadió 19 puntos para los Rockets y Sengun totalizó 14 puntos y 14 rebotes.

