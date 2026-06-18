Los Gigantes vencen 7-5 a los Bravos y barren una doble cartelera dividida

San Francisco conectó tres jonrones en la segunda entrada, incluido un batazo de dos carreras del venezolano Luis Arráez; Carson Whisenhunt ganó un duelo entre lanzadores abridores novatos y los Gigantes resistieron ante los Bravos de Atlanta para imponerse 7-5 la noche del miércoles y barrer una doble cartelera dividida.

Los Gigantes ganaron el primer juego de la doble cartelera 7-2, después de que el zurdo Robbie Ray lanzara 6 1/3 entradas sin permitir carreras. Fue la conclusión del juego de la noche del martes, que se suspendió por lluvia.

Whisenhunt (1-0) permitió dos carreras con seis hits en poco más de cinco entradas en su debut de la temporada.

El derecho de Atlanta JR Ritchie (1-2) cedió cinco carreras en cinco entradas con cinco imparables, incluidos tres jonrones. El dominicano Willy Adames, Arráez y Bryce Eldridge conectaron jonrón en la segunda entrada, en la que anotaron cuatro carreras. Arráez añadió un sencillo de dos carreras en la novena.

El zurdo de los Gigantes Matt Gage (inflamación en la rodilla derecha) fue reincorporado desde la lista de lesionados de 15 días y permitió un cuadrangular de dos carreras al hondureño Mauricio Dubón en la novena. Gage concedió otros dos hits. El derecho Tristan Beck superó un lanzamiento descontrolado que produjo una carrera para sacar los dos últimos outs y lograr su primer salvamento.

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