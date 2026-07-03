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El técnico de Bélgica, García, dice que no criticó a equipos africanos con comentarios del Mundial

MUNDIAL BÉLGICA
MUNDIAL BÉLGICA (AP)

El técnico de Bélgica Rudi Garcia afirmo que no estaba criticando al fútbol africano cuando describió a “esos equipos” que pierden su estructura táctica tras la sensacional remontada de su selección ante Senegal en el Mundial.

Bélgica se recuperó de un 2-0 en contra para asegurar el miércoles una dramática victoria 3-2, con un gol en el último suspiro del tiempo extra, y ahora enfrentará a Estados Unidos el lunes en Seattle.

Senegal ganaba 2-0 con cinco minutos por jugar, pero los goles postreros de Romelu Lukaku y Youri Tielemans llevaron el partido de dieciseisavos de final a la prórroga. Tielemans luego convirtió un penal en el minuto 125.

Garcia fue entrevistado en televisión momentos después del partido y comentó que "conocemos a esos equipos, pierden su estructura táctica hacia el final del encuentro”.

Luego añadió: “También sabíamos que con el 2-0 (a favor) harían todo para proteger su arco, lo cual en mi opinión es un grave error. Recuérdenme que cuando estemos ganando 2-0 no hagamos eso”.

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Los comentarios de Garcia fueron interpretados por algunos observadores como dirigidos a deficiencias del fútbol africano. El francés de 62 años publicó un mensaje en Instagram la noche del jueves para aclarar sus palabras y señaló que de ninguna manera eran una crítica a los equipos africanos.

“Cuando hablé de ‘esos equipos’, me refería a equipos no acostumbrados a gestionar una ventaja en partidos del Mundial de alto nivel. Mis comentarios de ninguna manera estaban dirigidos a los equipos africanos”, manifestó Garcia.

“Podrían haberse aplicado igual de bien a equipos asiáticos, sudamericanos o europeos que no estén familiarizados con ese tipo de presión. Como entrenador menos experimentado que era yo mismo, aprendí por las malas que parar el juego para defender un resultado a toda costa es contraproducente”, añadió.

Los estadísticos de Opta se lo recordaron a Garcia al publicar un mensaje en X en el que indicaron que, cuando dirigía en el fútbol francés, perdió tres partidos de la Ligue 1 después de ir ganando 2-0.

Garcia llevó a Lille al doblete de liga y Copa de Francia en 2011. Después dirigió a Marsella y Lyon, además de Roma y Napoli en Italia, antes de asumir el mando de Bélgica en enero del año pasado.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

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