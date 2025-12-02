Los Clippers tienen varios futuros miembros del Salón de la Fama, pero enfrentan muchos problemas

Chris Paul ingresará Salón de la Fama en unos años. James Harden también llegará allí. Kawhi Leonard parece otro seguro para ser exaltado, y no debería sorprender si el entrenador Tyronn Lue lo hace algún día también.

Los Clippers de Los Ángeles tienen muchos nombres importantes.

También tienen muchos problemas importantes.

La derrota 140-123 el lunes por la noche en Miami dejó a los Clippers, generalmente considerados un contendiente al campeonato al comenzar la temporada, con una foja de 5-16. Sí, Bradley Beal está lesionado y se perderá el resto de la temporada. Sí, el equipo es viejo, tan viejo como el equipo más viejo en la historia de la NBA. Pero los Clippers han quedado muy rezagados en la Conferencia Oeste, únicamente por delante de Nueva Orleans

"Todos quieren conseguir una victoria", expresó Leonard. "Y no estamos encontrando una en este momento".

Esto es solo parte de lo que sucedió el lunes por la noche: los Clippers fallaron 11 tiros consecutivos y permitieron que Miami enhebrara una racha de 30-2 en la primera mitad, cedieron 12 puntos sin respuesta en 122 segundos al comenzar la segunda mitad, y justo cuando parecía que había una pequeña oportunidad —lo que había sido una ventaja de 38 puntos del Heat se redujo a 12 con 2:00 por jugar— Miami anotó nueve puntos seguidos en cuestión de 52 segundos.

Lue sacó a todo su quinteto titular cuando apenas habían transcurridos 1:26 en la segunda mitad. Cuatro eventualmente regresaron al juego. Harden nunca volvió a la cancha.

¿Por qué? Parecía un castigo, pero eso no estaba claro. Lue fue a la sala de entrevistas de los Clippers casi inmediatamente después de que terminó el juego, no vio a nadie adentro y se fue porque no había nadie para hacer preguntas. No se le puede culpar a Lue por eso. Pero no parece que los Clippers tengan respuestas en este momento de todos modos.

"Nunca hubiera adivinado que iban a estar 5-16", comentó Norman Powell de Miami, quien está en camino de tener la mejor temporada de su carrera, incluso superando los números récord de su carrera que logró la temporada pasada con Los Ángeles.

Los Heat están encantados de tener a Powell. Los Clippers probablemente se están lamentando por dejarle ir. A lo mejor Powell no hubiera evitado el mal comienzo, pero claramente se le extraña. Y ya hay algunos murmullos en la liga sobre cómo Oklahoma City —el campeón defensor de la NBA que tiene foja de 20-1 en el arranque de la campaña— podría terminar con la selección de primera ronda de los Clippers como parte del acuerdo de Paul George que envió a Shai Gilgeous-Alexander al Thunder hace años.

"Hay una línea muy fina en esta liga, particularmente ahora cuando hay paridad y muchos más equipos compitiendo y luego estás viendo esta nueva ola de equipos que no necesariamente han estado en la cima de sus conferencias y ven una oportunidad", señaló Erik Spoelstra, el entrenador del Heat después de la victoria de Miami sobre los Clippers.

“Hay muchos equipos jóvenes y ambiciosos. Pero esos ellos tienen miembros del Salón de la Fama allí”, añadió.

Va a requerir un esfuerzo digno del Salón de la Fama para enderezar este barco.

Sólo siete equipos en la historia de la NBA han comenzado 5-16, o peor, y han llegado a los playoffs. Sucedió hace relativamente poco. Nueva Orleans lo logró en la temporada 2021-22. Pero sólo uno de esos siete equipos se recuperó de un comienzo tan malo y ganó una serie de playoffs: los SuperSonics de Seattle de 1977-78, un equipo muy querido por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, quien intentó salvar a los Sonics antes de terminar comprando a los Clippers.

"Solo hay que seguir luchando, hay que mantener la fe", manifestó Lue antes del juego del lunes. "No va a ser fácil, pero si haces las cosas de la manera correcta, las cosas comenzarán a alinearse".

Queda tres cuartas partes de la temporada por jugar, pero los Clippers —una franquicia con 14 temporadas consecutivas ganadoras, la racha activa más larga en la liga— parecen estar quedándose sin tiempo para levantar cabeza.

De lo contrario, un equipo que esperaba jugar en mayo y junio podría ver grandes cambios mucho antes de entonces.

