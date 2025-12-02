Suns rompen racha de siete victorias de Lakers con triunfo 125-108 pese a quedarse sin Booker

Dillon Brooks anotó 33 puntos, Collin Gillespie añadió 16 de sus 28 unidades, el máximo de su carrera, en el último cuarto, y los Suns de Phoenix rompieron enfáticamente la racha de siete victorias consecutivas de los Lakers de Los Ángeles con una victoria de 125-108 el lunes por la noche.

Devin Booker consiguió 11 unidades antes de salir con dos minutos restantes en el primer cuarto debido a una lesión en la ingle derecha, sin embargo, los Suns jugaron de manera notable en ausencia de su máximo anotador.

Gillespie logró un récord personal de ocho triples para Phoenix, que había perdido tres de cuatro. Los Suns forzaron 22 pérdidas de balón de los Lakers y se adelantaron con una ventaja de 21 puntos en el tercer cuarto, aplastando a Los Ángeles a pesar de los 38 tantos de Luka Doncic.

Austin Reaves añadió 16 puntos para los Lakers, que jugaban su tercer partido en casa en cuatro noches. Los Ángeles estuvo mayormente apático después de que Doncic anotara 20 en otro fenomenal primer cuarto.

LeBron James terminó con diez tantos, manteniendo apenas viva su increíble racha de anotar en doble dígito en 1.297 juegos consecutivos de temporada regular. James encestó un triple con 6:51 restantes para preservar la racha, que comenzó el 7 de enero de 2007, menos de tres semanas después de que naciera Cooper Flagg.

Brooks anotó 23 puntos con 11 de 16 tiros en la primera mitad, tomando la delantera ofensiva con Booker fuera de juego. Gillespie tomó el control en la segunda mitad con una serie de grandes tiros desde el perímetro.

