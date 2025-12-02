Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a México en la reinuguración del estadio Azteca

La selección de Portugal, encabezada por el astro Cristiano Ronaldo, enfrentará a la de México en partido de preparación para el Mundial 2026 que servirá para reinaugurar el estadio Azteca en marzo próximo, confirmó el martes la Federación Mexicana de Fútbol.

Los dirigentes del fútbol mexicano tenían meses trabajando por asegurar el choque ante al cuadro luso, pero requerían confirmar que el equipo avanzaría directo al Mundial y no mediante el repechaje, que se jugará en esa ventana.

El encuentro ante Portugal se realizará el sábado 28 de marzo en la nueva cancha del estadio Azteca, recientemente renombrado Banorte, y que había estado cerrado desde mayo del año pasado para su remodelación.

Además del encuentro ante los portugueses, los mexicanos enfrentarán a Bélgica el 31 de marzo, en el estadio Soldier Field de Chicago.

Se tratan de los primeros dos encuentros confirmados para la selección mexicana el próximo año.

El entrenador Javier Aguirre dijo luego del último encuentro de 2025, un revés 2-1 ante Paraguay, que buscaría hacer una gira en enero por Centroamérica con jugadores de la liga local, pero todavía no se han concretado.

Con esa derrota ante los paraguayos, el equipo de Aguirre terminó el año sumido en una racha de seis encuentros sin poder ganar.

México ha enfrentado a Portugal, sexto de la clasificación de la FIFA, en cinco ocasiones en su historia y sus mejores resultados han sido un par de empates.

El último encuentro del seleccionado mexicano ante los lusos fue en la Copa Confederaciones 2017.

Ante Bélgica, el Tri tiene un saldo favorable en los siete encuentros que se han medido en el pasado, consiguiendo tres victorias con dos empates y dos derrotas.

