Murray se lesiona el tobillo derecho en derrota de los Nuggets por 131-121 ante Mavericks

Los Nuggets de Denver están preocupados por Jamal Murray después de que el base se torciera el tobillo derecho durante la derrota por 131-121 ante los Mavericks de Dallas el lunes por la noche.

Murray se lesionó al inicio del tercer cuarto. Después de caminar con dificultad hacia el vestuario, regresó y terminó el período. Sin embargo, no estuvo en la banca durante los últimos 12 minutos de la cuarta derrota consecutiva en casa de Denver.

El entrenador David Adelman dijo que Murray será evaluado el martes.

“Es una ausencia enorme, obviamente, en ofensiva. Jamal es un jugador muy duro. Si él mismo se sienta por el dolor, probablemente le duele. Espero que pueda regresar (para el próximo juego)”, expresó Adelman.

Murray estaba promediando un récord personal de 24 puntos al entrar al juego. Terminó con diez unidades y nueve asistencias.

“Definitivamente fue un golpe, especialmente al final. Todos conocen el letal pick-and-roll de Mal y (Nikola Jokic). Definitivamente tuvimos dificultades”, dijo Spencer Jones, quien anotó un récord personal de 28 puntos para los Nuggets.

Murray se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo al final de la temporada 2020-21. Promedió 26,1 puntos y 7,1 asistencias durante la postemporada de 2023, que culminó con Denver ganando su primer campeonato de la NBA.

Si Murray está fuera, se unirá a sus compañeros titulares Aaron Gordon (isquiotibial derecho) y Christian Braun (esguince de tobillo izquierdo) en la banca.

Gordon se lesionó en Houston el 21 de noviembre y no se espera que regrese hasta finales de diciembre o principios de enero. Braun se torció el tobillo contra los Clippers de Los Ángeles el 12 de noviembre y se proyectó que estaría fuera al menos seis semanas.

Gordon y Braun son dos de los mejores defensores del equipo, y sus ausencias han sido notables en ocasiones.

“No voy a venir aquí ninguna noche y sentarme a hablar sobre los chicos que están fuera. Tenemos suficiente aquí para ser más consistentes defensivamente”, opinó Adelman.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes