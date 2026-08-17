Los Chargers y Eagles, entre equipos de playoffs que buscan impulso con nuevos coordinadores

Llegar a los playoffs no fue ni de lejos suficiente la temporada pasada para los Chargers de Los Ángeles y los Eagles de Filadelfia.

A pesar de que cada uno ganaron 11 partidos cada uno y llegaron a la postemporada, los Chargers y los Eagles decidieron que hacía falta algún cambio y ambos buscaron nuevos coordinadores ofensivos para reactivar unidades que venían con dificultades.

Filadelfia mantuvo su puerta giratoria en ese puesto clave al contratar a Sean Mannion para reemplazar a Kevin Patullo, quien fue despedido después de que la anotación del equipo cayera casi cinco puntos por partido en 2025. Mannion, exentrenador de quarterbacks de Green Bay, es el quinto coordinador ofensivo en los últimos cinco años para los Eagles: Shane Steichen y Kellen Moore convirtieron etapas exitosas en trabajos como entrenadores en jefe, mientras que Brian Johnson y Patullo fueron despedidos tras una temporada.

Los Chargers tomaron una decisión similar: optaron por despedir a Greg Roman y traer a Mike McDaniel con la esperanza de encontrar a un coordinador capaz de armar una ofensiva que maximice el talento del quarterback Justin Herbert.

“Creo que muchos lo dirán: es un mago”, afirmó el tackle Joe Alt. “Es emocionante ver lo que podremos hacer”.

Los Chargers y los Eagles no están solos entre los equipos de playoffs con nuevos responsables de mandar las jugadas esta temporada. Seattle, campeón del Super Bowl, tuvo que encontrar un nuevo coordinador ofensivo después de que Klint Kubiak fuera contratado como entrenador en jefe por Las Vegas, llevándose al entrenador de alas cerradas Brian Fleury desde el rival divisional San Francisco.

Tanto los 49ers como los Packers de Green Bay tuvieron que reemplazar a coordinadores defensivos que consiguieron trabajos como entrenadores en jefe, con Raheem Morris sustituyendo a Robert Saleh en San Francisco y Jonathan Gannon reemplazando a Jeff Hafley en Green Bay.

Dos entrenadores en jefe que mandaban jugadas en equipos de playoffs han renunciado a esa función: Sean Payton, de Denver, cedió la llamada de jugadas ofensivas al recién ascendido Davis Webb, de 31 años, y Dave Canales, de Carolina, entregó esas tareas a Brad Idzik.

Incluyendo a los equipos que cambiaron de entrenador en jefe, 22 de los 32 equipos tienen un nuevo principal responsable de mandar las jugadas, ya sea en ofensiva, defensa o en ambos lados del balón.

A continuación, un vistazo a algunos de los nuevos responsables clave de mandar las jugadas en la liga en equipos que no cambiaron de entrenador en jefe:

Chargers de Los Ángeles, coordinador ofensivo Mike McDaniel

Después de ayudar a diseñar un dinámico juego terrestre para San Francisco bajo el entrenador Kyle Shanahan, McDaniel fue el encargado de las jugadas como entrenador en jefe en Miami las últimas cuatro temporadas. Cuando estuvieron sanos, los Dolphins tuvieron una de las mejores ofensivas de la liga con Tua Tagovailoa como quarterback, y terminaron segundos en la NFL en anotación en 2023.

McDaniel modernizará una ofensiva de los Chargers que por momentos se vio apagada en los últimos dos años con Roman mandando las jugadas. Utilizará más movimiento previo al snap y más play action para quitarle presión a Herbert.

Herbert es el quarterback con más talento que ha tenido McDaniel, y su potente brazo podría abrir aún más aspectos de la ofensiva, con la capacidad de estirar el campo en un esquema que enfatiza la velocidad.

“Significa que todos jueguen a su máxima velocidad, sorprendiendo a la defensa en el snap; un estilo de fútbol físico con técnica y fundamentos de élite”, explicó McDaniel.

Filadelfia, coordinador ofensivo Sean Mannion

Los Eagles esperan que Mannion pueda ayudar a Jalen Hurts y a la ofensiva a volver al nivel que tuvieron en 2022 con Steichen y en 2024 con Moore, manteniéndose el patrón de años alternos.

Mannion, de 34 años, ha tenido un ascenso meteórico desde que terminó su carrera como jugador tras la temporada 2023: pasó dos años como asistente en Green Bay antes de recibir su propia ofensiva para dirigir. Llevará a Filadelfia algunos conceptos de la ofensiva de los Packers, que es una derivación de los sistemas exitosos que manejan Shanahan y Sean McVay.

Tiene mucho talento con el que trabajar en una unidad que cuenta con Hurts, Saquon Barkley, DeVonta Smith y una sólida línea ofensiva.

“Tenemos que ponerlos en las mejores posiciones posibles, en las que se sientan cómodos para salir y jugar”, señaló Gannon. “Antes que el esquema, de verdad creo que no es lo que juegas, sino cómo lo juegas”.

Seattle, coordinador ofensivo Brian Fleury

Fleury tiene una vara alta que alcanzar después de que Kubiak armara una ofensiva que ayudó a los Seahawks a ganar el Super Bowl en su primera temporada en Seattle. La ofensiva de Kubiak sacó lo mejor del quarterback Sam Darnold y ayudó al receptor Jaxon Smith-Njigba a ganar el premio AP al Jugador Ofensivo del Año tras liderar la NFL con 1.793 yardas por recepción.

Fleury nunca ha sido quien manda las jugadas ofensivas en ningún nivel, pero pasó los últimos siete años en el staff de Kyle Shanahan en San Francisco, donde terminó su etapa como coordinador del juego terrestre del equipo. Planea mantener el mismo sistema que utilizó Kubiak y espera poder duplicar el éxito, ya que los Seahawks fueron quintos en la liga con 75 jugadas de 20 o más yardas.

“He pensado como quien manda las jugadas durante mucho tiempo”, comentó Fleury. “Obviamente, hacerlo por primera vez a este nivel va a presentar algunos desafíos”. San Francisco, coordinador defensivo Raheem Morris Morris será el quinto coordinador defensivo en los últimos cinco años para los Niners después de que Saleh se fuera al puesto de entrenador en jefe en Tennessee. Aunque los cuatro coordinadores defensivos anteriores utilizaron sistemas similares, Morris está introduciendo más cambios con el uso de frentes de cinco hombres y una cobertura personal más agresiva en la parte profunda.

Los Niners terminaron últimos en la NFL la temporada pasada con 20 capturas, pero deberían recibir un impulso en el front seven con los regresos tras lesión de Nick Bosa y Fred Warner, y la incorporación del tackle defensivo Osa Odighizuwa. Esperan que una mejor presión al pasador y un esquema simplificado por Morris permitan a los profundos ser más agresivos y mejorar el total de la temporada pasada de seis intercepciones, cifra empatada como la segunda más baja de la NFL.

“Nos permite jugar rápido”, manifestó el cornerback Deommodore Lenoir. “Desarmó la defensa y la hizo lo más simple posible para que podamos simplemente leer y reaccionar y jugar, sin pensarlo demasiado”.

Dallas, coordinador defensivo Christian Parker

Los Cowboys tuvieron una de las ofensivas más productivas de la liga la temporada pasada, pero quedaron condenados por una defensa que ha permitido la mayor cantidad de puntos y de yardas por jugada en la NFL en las últimas dos temporadas. Eso llevó a la decisión de contratar a Parker desde Philadelphia para incorporar algunos de los esquemas de cobertura que han hecho tan exitosos a los Eagles.

Parker se ha formado bajo Vic Fangio y es visto como una de las jóvenes mentes defensivas prometedoras del deporte. Debería verse favorecido por la incorporación de las selecciones de primera ronda Caleb Downs y Malachi Lawrence en su objetivo de elevar a la defensa de Dallas.

“La ofensiva ya está prácticamente lista”, dijo el nuevo safety Jalen Thompson. “Ahora solo es momento de que la defensa se sume y se comunique, y haga lo que tenemos que hacer para conseguir ese Super Bowl”.

Denver, coordinador ofensivo Davis Webb

Durante mucho tiempo se ha considerado a Payton como uno de los mejores en mandar jugadas del deporte, pero este año decidió renunciar a esa función. Tomó la decisión después de la temporada pasada de ascender a Webb de entrenador de quarterbacks a coordinador ofensivo y permitirle mandar las jugadas de un equipo que llegó al juego por el título de la AFC.

Webb, de 31 años, va por la vía rápida tras terminar su carrera como jugador en la temporada 2022. Pasó tres temporadas como entrenador de quarterbacks y ahora mandará las jugadas de un contendiente al Super Bowl.

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