Kirk Cousins acalla dudas sobre su puesto con Raiders invictos, que enfrentarán a Chiefs

Un quarterback de transición, un sustituto, un mentor.

Kirk Cousins fue descrito de esas maneras mientras los aficionados de los Raiders en particular y de la NFL en general se preguntaban abiertamente cuándo el primer seleccionado global del draft Fernando Mendoza tomaría el mando.

Nueve pases de touchdown y tres victorias después, Cousins ha pasado de parecer un ocupante temporal a alguien que podría afianzarse en la posición de quarterback de Las Vegas durante algún tiempo mientras Mendoza continúa desarrollándose.

Eso sí, siempre y cuando Cousins siga rindiendo a un nivel alto para los Raiders invictos, que reciben a Kansas City (3-0) el domingo.

“Lo grandioso de esta liga es que tienes que salir cada semana y demostrarlo, demostrártelo a ti mismo y demostrárselo a todos los demás”, manifestó Cousins. “Así que nunca he sentido realmente que algo me fuera a ser entregado o regalado. Tienes que salir y jugar a ese nivel, y creo que lo que más me interesaba era la oportunidad, simplemente tener una oportunidad para ir y ver. Pero tienes que hacerlo”.

Cousins lanzó tres pases de touchdown en cada uno de sus primeros tres partidos, contra Miami, los Chargers de Los Ángeles y Nueva Orleáns. Eso lo tiene empatado en el liderato de la NFL en envíos de anotación con Brock Purdy, de San Francisco.

Además, suma la mayor cantidad en los primeros tres duelos de una temporada para cualquier quarterback de los Raiders.

Cousins también completa el 67,4% de sus pases y tiene un índice de pasador de 107,2.

Si se cuenta desde la temporada pasada con Atlanta, Cousins ha ganado siete partidos seguidos, la racha activa más larga de la liga. Si los Raiders, desfavorecidos por 5 1/2 puntos en las casas de apuestas, vencen a los Chiefs, Cousins se convertiría en el primer quarterback desde la fusión de 1970 en ganar cuatro partidos consecutivos para dos equipos dentro de la misma racha.

“Ha sido un placer jugar con él”, comentó el centro Tyler Linderbaum. “Es un competidor, quiere ganar, hará lo que sea necesario para ganar. Quieres jugar para un tipo así”.

Linderbaum firmó el contrato más lucrativo para un liniero ofensivo interior en la historia de la liga: un acuerdo de tres años por 81 millones de dólares, con 60 millones garantizados. Es una pieza crucial para los planes de reconstrucción de los Raiders, que, al menos hasta este punto, van adelantados respecto al calendario previsto.

Los Raiders no tuvieron que pagar tanto para conseguir a Cousins, quien firmó un contrato de dos años con 20 millones de dólares garantizados, y los Falcons pagan 8,7 millones de esa cifra.

Desde el principio, fuera de las instalaciones de los Raiders se consideró a Cousins como un sustituto hasta que Mendoza estuviera listo. El veterano de 38 años superó al novato en el campamento de entrenamiento para ganarse el puesto de titular.

Algunos analistas nacionales sostenían que los Raiders debían ir con Mendoza de todos modos, aunque eso significara atravesar algunos dolores de crecimiento. El entrenador de los Raiders, Klint Kubiak, se mantuvo fiel a su palabra de que jugaría el mejor quarterback.

Dado que Cousins se ha mantenido como ese quarterback, ¿eso le da a Kubiak y al cuerpo técnico más margen para ser pacientes con Mendoza?

“Solo nos preocupa jugar el próximo partido, y (Cousins) está jugando este próximo partido”, dijo Kubiak. “Fernando está listo para entrar cuando se le necesite”.

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