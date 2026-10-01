Carlos Queiroz renuncia como técnico de Ghana un mes después de su regreso al cargo

Carlos Queiroz y Ghana nuevamente seguirán por caminos separados.

La Asociación de Fútbol de Ghana anunció que acordó el jueves rescindir el contrato con el técnico portugués tras conversaciones que “se llevaron a cabo en un espíritu de respeto mutuo”.

“Esta decisión, aunque no fue fácil, se tomó teniendo en cuenta los mejores intereses de Ghana, las Black Stars y el fútbol ghanés”, indicó.

Es la segunda vez en los últimos meses que Queiroz y Ghana se separan.

Queiroz, de 73 años, quien ha dirigido a Portugal, Colombia, Irán y Egipto a nivel de selecciones y al Real Madrid a nivel de clubes, fue nombrado por primera vez para liderar al país en abril para reemplazar al destituido Otto Addo. El equipo empató contra Inglaterra en la fase de grupos del Mundial y avanzó como uno de los mejores terceros pese a una derrota ante Croacia en su último partido de grupo.

Sin embargo, renunció al cargo después de que Ghana quedara eliminada del torneo tras una derrota 1-0 ante Colombia en los dieciseisavos de final.

Apenas unos dos meses después, aceptó regresar para volver al mando el 3 de septiembre.

Su segunda salida se produce después de que Ghana perdiera 2-0 ante Costa de Marfil y 4-2 ante Gambia en partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones el mes pasado.

“Llegué a Ghana decidido a ayudar a construir un futuro más sólido para las Black Stars y a apoyar el desarrollo del talento del país”, manifestó en un comunicado. “A pesar de nuestro compromiso y esfuerzos, no se establecieron plenamente las condiciones necesarias, y nuestro rendimiento reciente contribuyó a la decisión de poner fin a este recorrido”.

No estaba claro de inmediato quién podría reemplazar al portugués como seleccionador de Ghana.

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