Eala esperaba oro en los Juegos Asiáticos y un pase automático a los Olímpicos, no logró ninguno

La filipina Alex Eala esperaba ganar el oro en los Juegos Asiáticos y asegurar un cupo automático en tenis para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

No consiguió ninguna de las dos cosas.

La china Wang Xiyu derrotó el jueves por 3-6, 6-3, 6-2 a Eala en las semifinales y preparó una final contra su compatriota Zhang Shuai. Zhang venció por 6-4, 6-2 a la kazaja Yuliya Putintseva.

Además de la derrota, Eala aún podría enfrentar una multa de 10.000 dólares por retirarse del Abierto de China en Beijing —un evento obligatorio de nivel WTA 1000— para representar a Filipinas en los Juegos Asiáticos.

“Sí, por supuesto: decepcionada”, comentó Eala. “Es difícil justo después del partido. Tendré que procesar las emociones y procesar el partido”.

Eala se puso arriba 5-0 en el primer set, pero Wang se acercó a 5-3 y pareció tomar ventaja antes de que Eala se llevara el set.

“Creo que pasó: hubo un cambio de impulso. Todo el mundo está constantemente tratando de encontrar una manera”, reconoció Eala. “Así que creo que ella jugó muy bien hoy”.

La tenista de 21 años describió la derrota ante Wang, número 85 del ranking, como un momento de aprendizaje. Eala está ubicada en el puesto 18 y es una de las estrellas en ascenso del tenis.

“Creo que me llevo una gran experiencia. Por supuesto, algunas lecciones que tengo que procesar”, expresó.

Eala había derrotado a Wang por 6-4, 6-3 sobre arcilla hace cinco meses en el Abierto de Italia, la única ocasión que se habían enfrentado

Esta vez fue diferente sobre una superficie dura.

Tanto Eala como Putintseva, que perdió la otra semifinal, recibieron medallas de bronce.

“Antes que nada, creí en mí misma y creí que podía hacerlo”, indicó Wang, de 25 años. “Paso a paso, pude vencerla”.

En la final, Wang se enfrenta a Zhang, de 37 años, quien ha sido mentora de muchas jugadoras chinas más jóvenes. Ha ganado dos títulos de dobles de Grand Slam y podría conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos si vence a su alumna.

“Por supuesto, esta es definitivamente una de mis motivaciones”, dijo Wang en referencia a los Juegos Olímpicos. “Pero espero poder concentrarme en cada punto, en cada golpe a la pelota”.

___

La periodista de video de SNTV Nicky Zhu contribuyó a este informe.

___

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes asiáticos