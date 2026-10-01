Mykel Williams abre ventana de prácticas para unos 49ers plagados de lesiones

Unos 49ers de San Francisco plagados de lesiones dieron un paso más para recuperar por fin a un jugador clave el miércoles, al abrir la ventana de prácticas para el ala defensiva Mykel Williams.

Williams participó en su primera práctica con el equipo desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en noviembre pasado, lo que puso fin a su temporada de novato. Williams ha estado en la lista de inhabilitados desde el inicio del campamento de entrenamiento y está trabajando para volver a la alineación.

Los 49ers tienen un plazo de 21 días para decidir si activan a Williams, quien no es elegible para jugar sino hasta después de perderse el partido de esta semana contra Denver.

Los 49ers tuvieron a ocho jugadores ausentes en la práctica del miércoles, incluido el corredor Christian McCaffrey, a quien se le dio el día libre por ser veterano. Tres jugadores que salieron del partido del domingo con lesiones también se perdieron la práctica del miércoles: el receptor Mike Evans, marginado por una dolencia en las costillas; el tackle izquierdo Trent Williams, fuera por un problema en el cuello; y el linebacker Dre Greenlaw, lastimado del cuádriceps.

Se espera que Williams pueda jugar esta semana, mientras que el estado de Greenlaw y Evans sigue siendo incierto. El entrenador Kyle Shanahan abriga la esperanza de que puedan practicar más adelante esta semana.

El liniero defensivo Keion White (isquiotibial) y el receptor KhaDarel Hodge (rodilla) también estuvieron fuera el miércoles, mientras que el liniero defensivo Romello Height tuvo participación limitada después de perderse el partido de la semana pasada por una mano fracturada.

Los linieros defensivos Nick Bosa (pantorrilla) y James Thompson Jr. (tobillo) también se perdieron la práctica y no se espera que jueguen esta semana.

Los 49ers están ansiosos por recuperar pronto a Williams, ante la lesión de Bosa y las molestias que acusan otros linieros defensivos. Williams fue la undécima selección global en 2025 e impactó de inmediato en la defensa contra la carrera de San Francisco la temporada pasada antes de lesionarse.

San Francisco mejoró en 0,28 yardas permitidas por acarreo antes de su lesión. Williams suma 20 tacleadas, con 19 presiones, cuatro derribos para pérdida, una captura y una recuperación de balón suelto.

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