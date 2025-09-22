Los 49ers pierden por la temporada a Nick Bosa por rotura de ligamento cruzado, según fuente de AP

El destacado ala defensiva de San Francisco, Nick Bosa, se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada, según una persona familiarizada con la situación.

Bosa se lesionó la rodilla en la primera mitad de la victoria sobre los Cardinals de Arizona el domingo y no regresó al juego. Bosa hizo un gesto de desaprobación con el pulgar hacia abajo a alguien en la multitud después de la lesión, pero las pruebas iniciales no mostraron un ligamento roto.

El entrenador Kyle Shanahan dijo después del juego que se necesitarían más pruebas para determinar la gravedad de la lesión. La persona familiarizada con la situación le dijo a The Associated Press el lunes que esas pruebas mostraron que Bosa se había roto el LCA y que su temporada había terminado. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no había hecho un anuncio oficial.

ESPN fue el primero en informar sobre la magnitud de la lesión.

Esta es la segunda vez que Bosa sufre una rotura de LCA que termina con su temporada al inicio de la misma. Bosa sufrió esa misma lesión en la rodilla izquierda en la semana dos de la temporada 2020.

Esa fue la única vez en las primeras seis temporadas de Bosa en la NFL que no registró al menos nueve capturas en una campaña; ha sido uno de los cazamariscales más productivos desde que fue seleccionado en el segundo lugar general en 2019.

Bosa ha sido seleccionado para el Pro Bowl en sus cinco temporadas saludables y ganó el premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL de la AP en 2022, cuando lideró la liga con 18,5 capturas.

Las 74,5 capturas de Bosa en la temporada regular y los playoffs son la cuarta mayor cantidad en la NFL desde que ingresó a la liga en 2019, y sus 280 presiones totales representan la mayor cantidad en la liga en ese período, según Sportradar.

La lesión de Bosa es un golpe significativo para la joven pero prometedora defensiva de San Francisco. Los Niners habían estado confiando en Bosa para solidificar la línea defensiva que cuenta con los novatos Mykel Williams, Alfred Collins y C.J. West para hacer contribuciones.

Con Bosa fuera, las principales opciones de San Francisco en la línea defensiva son Williams, quien ha estado jugando tanto por dentro como por fuera hasta ahora esta temporada, y los veteranos Bryce Huff y Yetur Gross-Matos.

"Me siento como si fuera todo el grupo, como si toda la sala de la línea defensiva dijera que tenemos que intensificar porque Bosa es un gran jugador para nosotros y lleva una carga pesada", dijo Williams después del juego el domingo. "Así que cuando lo perdemos, todos tienen que elevar su juego".

San Francisco ha superado las lesiones de varias estrellas para comenzar la temporada con un récord de 3-0. El ala cerrada George Kittle está en la reserva de lesionados después de lesionarse el tendón de la corva en la semana uno, el quarterback Brock Purdy se perdió los últimos dos juegos por una lesión en el dedo del pie, el receptor Jauan Jennings se perdió el encuentro del domingo por una lesión en el hombro y el tobillo, y el receptor Brandon Aiyuk está en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse mientras se recupera de una cirugía después de romperse el LCA en octubre pasado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes