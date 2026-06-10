Rays ganan 7-5 y barren a los Medias Rojas por primera vez desde 2023

Drew Rasmussen ponchó a 13, la mayor cantidad de su carrera, y limitó a dos hits a los Medias Rojas en siete entradas sin permitir carreras, para encaminar la victoria el miércoles 7-5 de los Rays de Tampa Bay ante Boston.

Nick Fortes, el cubano Yandy Díaz y Taylor Walls conectaron múltiples imparables por los Rays, que barrieron a los Medias Rojas por primera vez desde 2023.

Rasmussen (6-2) ponchó a los primeros cuatro bateadores y enfrentó al mínimo a través de cuatro entradas, sin permitir que ningún corredor llegara a tercera base. Los bateadores 1-4 de Boston se combinaron para 0 de 11 con 11 ponches ante el derecho de Tampa Bay, quien se fue con ventaja de 5-0.

Boston atacó luego al bullpen de los Rays con un octavo inning de cuatro carreras, que incluyó un jonrón de tres anotaciones de Ceddanne Rafaela. Caleb Durbin también conectó cuadrangular en el episodio para poner a las Medias Rojas en la pizarra.

Pero Fortes respondió con su cuarto hit, igualando el máximo de su carrera, y Cedric Mullins pegó un jonrón de dos carreras ante el relevista de Boston Justin Slaten. Garrett Cleavinger lanzó la novena para su segundo salvamento, pese a permitir otro jonrón de Durbin.

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