Lionel Messi niega en conferencia de negocios que piense en su legado

Lionel Messi ya es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Dicho esto, él cree que aún hay más por lograr.

El astro argentino del Inter Miami dijo el miércoles en una conferencia de negocios que habrá un momento para reflexionar sobre lo que ha hecho en su vida futbolística. Pero esos días no llegarán sino hasta que se retire.

Y dado que tiene un contrato para seguir jugando hasta 2028, eso podría demorar.

“No lo pienso, ni me preocupo", dijo Messi cuando su entrevistador, el alcalde de Miami Francis Suárez, le preguntó sobre su legado. "Intento disfrutar el día a día de lo que hago y sabiendo que el tiempo pasa. Entonces disfruto de todas esas cosas que uno de joven no le da importancia. Pienso en disfrutar, no en el futuro o lo que se pueda venir. No es algo que haya pensado, ni me preocupa el momento en el que me retire. Yo mismo voy a valorar todo lo que hice en mi carrera. Hoy el momento es de seguir disfrutando y seguir jugando”.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, fue el último orador en el primer día del America Business Summit, siguiendo a personalidades como el presidente Donald Trump, la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Además de entrevistarlo, Suárez le entregó a Messi las llaves de la ciudad al finalizar su charla. Messi, quien habló en un auditorio lleno principalmente de ejecutivos de negocios, recibió varias ovaciones sonoras.

Muchas personas tomaron fotos y videos en sus teléfonos mientras el futbolista hablaba.

El 10 de la selección reconoció que su adaptación a París, tras militar en Barcelona, fue “dura”, y que en el plano futbolístico, “no la pasaba bien”.

En contraste, luce feliaz en Miami.

“Desde que llegué a Miami fue espectacular", expresó. "Vivir en esta ciudad es increíble y después el cariño de toda la gente desde el primer día... desde el primer día fue impresionante, así que muy agradecido”.

Suarez le preguntó a Messi sobre cómo fue conducir a Argentina hacia la conquista del título de la Copa del Mundo en 2022. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones del Mundial el próximo verano, cuando Argentina buscará defender su título.

“Ganar el Mundial es lo máximo. Después del Mundial no se puede pedir más nada”. recalcó Messi.

El astro se incorporó al Inter Miami a mediados de 2023, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la MLS el año pasado y es favorito para convertirse en el primer futbolista que obtiene ese galardón en años consecutivos.

Inter Miami enfrenta un tercer y decisivo duelo de su serie de primera ronda de los playoffs ante Nashville SC el sábado por la noche en la casa de las Garzas en Fort Lauderdale.

A los 38 años, Messi sigue siendo de élite. Anotó 29 goles, el mejor registro de la liga, en la temporada regular de la MLS este año, cinco más que Denis Bouanga de LAFC y Sam Surridge de Nashville.

Prodigó además 19 asistencias, y sus 48 contribuciones totales de gol estuvieron a una de igualar el récord de la MLS de 49 establecido por el mexicano Carlos Vela en 2019.

Pero también reconoció en la conferencia del miércoles que su mente está, lentamente, comenzando a enfocarse hacia la vida después del fútbol y sus variados intereses comerciales.

“También el fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente... En algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede hacer, pero el tema empresarial es algo que me gusta, que me gustaría seguir aprendiendo”, manifestó. "La verdad no sé nada, estoy arrancando en esto”.

Messi habló el mismo día en que el Inter Miami anunció que su nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de la ciudad está alcanzando un hito importante en su construcción, con el levantamiento de las vigas finales para el dosel del inmueble

El mes pasado, Messi firmó una extensión de tres años con el Inter Miami.

"Hace poquito estuve justamente ahí (en el estadio) y la verdad que va a ser impresionante. Mucha ansiedad, muchas ganas de estar jugando ahí. Nos queda un poquito todavía. Si Dios quiere el año que viene estaremos ahí”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes