Los 22 puntos y nueve rebotes de Saddiq Bey llevan a Pelicans a triunfo de 101-99 sobre Mavericks

Saddiq Bey estableció sus mejores marcas de la temporada con 22 puntos y nueve rebotes para que los Pelicans de Nueva Orleáns superaran el miércoles 101-99 a los Mavericks de Dallas.

El novato de Dallas, Cooper Flagg, lanzó un tiro en carrera por el carril con dos segundos restantes. El balón rebotó en la parte trasera del aro, y Trey Murphy III capturó el rebote por Nueva Orleans.

Jeremiah Fears y el suplente José Alvarado añadieron 13 puntos cada uno a la causa de los Pelicans (2-6), quienes hilaron victrorias tras vencer a Charlotte en casa el martes.

Flagg fue el máximo anotador de los Mavericks por primera vez, con 20 puntos y nueve rebotes. P.J. Washington sumó 15 puntos y 11 rebotes por Dallas (2-6), que ha perdido tres compromisos seguidos.

Los Mavericks, que llegaron al encuentro últimos en la NBA con un promedio de 107,3 puntos por partido, presentaron una nueva alineación titular. Flagg pasó de base a alero. D’Angelo Russell fue titular por primera vez en la temporada como base.

Klay Thompson salió del banquillo por primera vez desde marzo de 2024 durante la última de sus 11 temporadas con Golden State.

Thompson igualó sus mejores marcas de la campaña con 11 puntos, incluidos tres triples, en 21 minutos. Russell sumó nueve puntos, al atinar tres de 10 tiros.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes