LeBron James pasa a disponible ante Heat mientras se acerca al récord NBA de partidos jugados

LeBron James fue ascendido a disponible para el partido de los Lakers de Los Ángeles en Miami el jueves, lo que significa que ahora está listo para igualar a Robert Parish en el récord histórico de más partidos jugados en la NBA.

Los Lakers informaron que el James, de 41 años, está lidiando con artritis en el pie izquierdo, pero jugaría, al igual que Luka Doncic —quien está lidiando con dolor en la cadera derecha. Austin Reaves (contusión en el antebrazo derecho) era una decisión a la hora del partido .

James, cuando comience el partido, igualará la marca de Parish de 1.611 partidos.

“Está compitiendo contra el Padre Tiempo y le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”, señaló el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

James, Doncic y Reaves se combinaron para 84 puntos en la victoria de los Lakers por 124-116 en Houston la noche del miércoles. Los Lakers volaron a Miami después de ese partido, aterrizando a las 3:59 de la mañana — más tarde de lo que la mayoría de los equipos llega a su siguiente ciudad cuando afronta partidos en noches consecutivas— y llegaron a su hotel poco después de las 5 de la mañana .

Pero el entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo que James, Doncic y otros decidieron antes de salir de Houston que jugarían contra el Heat.

“Creo que ahora mismo hay un alto nivel de convicción y todos quieren jugar”, dijo Redick.

James encestó 13 de 14 tiros de campo en la victoria, igualando la mejor actuación de tiro de su carrera en la NBA. Fue el partido de temporada regular número 1.610 de su carrera, uno menos que la marca histórica de Parish.

James golpeó su codo derecho contra la cancha en los minutos finales de la victoria del miércoles, permaneció en el suelo brevemente y hizo una mueca de dolor evidente. Le dijo a ESPN en la entrevista televisada a pie de cancha después del partido que esperaba jugar el jueves en Miami, una ciudad a la que llamó hogar durante cuatro temporadas, en las que ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos de la NBA.

Parish —quien ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en 2003— ha sido el líder en solitario en partidos jugados en su carrera desde el 6 de abril de 1996. Esa noche disputó el partido número 1.561, rompiendo el empate con Kareem Abdul-Jabbar por el primer puesto histórico.

Parish terminó jugando 50 partidos más de temporada regular y luego se retiró tras la temporada 1996-97. Comenzó su carrera en la NBA con Golden State, después pasó más de una década con Boston antes de cerrar su trayectoria de 21 temporadas con Charlotte y Chicago.

“No hay jugador que merezca más romper ese récord de Ironman, ese récord de 1.611 partidos jugados, que LeBron. Se lo merece, en mi opinión", señaló Parish a Sirius NBA Radio a principios de esta semana.

La marca de partidos jugados será otra entrada en la larga lista de récords de la NBA de James, quien ya ocupa el primer lugar histórico de la liga en varias categorías, incluidas puntos anotados, minutos jugados, tiros de campo encestados y tiros de campo intentados.

También es el poseedor del récord de la NBA con 23 temporadas disputadas, 22 selecciones al Juego de Estrellas y 21 selecciones al equipo All-NBA.

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