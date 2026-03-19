Todos siguen persiguiendo a los campeones Dodgers en el Oeste de la Nacional

Dave Roberts pasó gran parte de los entrenamientos de primavera pensando en cómo gestionar la condición de sus Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, para poder llegar bien lejos una vez más.

Eso es lo que ocurre cuando un club compite hasta bien entrado octubre año tras año. Ahora, los Dodgers intentarán convertirse en apenas el segundo equipo en más de 50 años en lograr un tricampeonato, después de que los Yankees de Nueva York lo consiguieran de 1998 a 2000.

Tras otra breve pretemporada, una de las cuestiones más importantes para el poderoso equipo de Los Ángeles en el Oeste de la Liga Nacional fue asegurarse de administrar a todas sus estrellas incluso antes de que comenzara la campaña.

Especialmente con los destacados japoneses Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial, participando en el Clásico Mundial de béisbol.

“Depende de todos nosotros ser conscientes de las cargas de trabajo, a corto plazo, a largo plazo, y todo eso, y lo somos. Como jugador, lo único que quieres es animar a los muchachos a estar preparados y salir a competir al máximo”, dijo Roberts.

Toda la atención volverá a centrarse en los Dodgers, que gastan a lo grande, y en si alguien puede frenarlos para que no conquisten otro título divisional —y los demás equipos sin duda son conscientes de lo intimidante que es esa tarea.

Tony Vitello, el nuevo mánager de los Gigantes, reconoce que tendrá que aprender rápidamente sobre la talentosa división: “Sé que hay mucho dinero invertido en la división, es muy competitiva”.

Cómo se perfilan

1. Dodgers. Los Ángeles lideró las Grandes Ligas en nómina la temporada pasada con la enorme cifra de 509 millones de dólares al entrar a los playoffs —y luego añadieron a uno de los principales agentes libres, el jardinero Kyle Tucker. Ohtani y Los Ángeles terminaron 93-69 y el club ha ganado 12 de los últimos 13 títulos del Oeste de la Liga Nacional; solo quedó segundo detrás de los Giants por un juego, con 106 victorias, en 2021. Los Dodgers incorporaron a Tucker con un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años a una alineación ya repleta de estrellas.

2. Gigantes. San Francisco cree que tienen el plantel para competir, con un jardín renovado y una rotación de abridores que sumó profundidad durante la pretemporada. Jung Hoo Lee está asumiendo su nuevo rol en el jardín derecho después de que los Gigantes firmaran en enero a Harrison Bader con un contrato de 20,5 millones de dólares por dos años para jugar en el jardín central. Vitello dirigirá al club como reemplazo de Bob Melvin, quien fue despedido tras dos temporadas. San Francisco se ha perdido los playoffs en cada uno de los últimos cuatro años después de ganar el Oeste con 107 victorias, un récord de la franquicia, en 2021, superando a Los Ángeles por un juego.

3. Padres. El gerente general A.J. Preller todavía cree que su equipo puede competir con los Dodgers, aunque deba ser más prudente fiscalmente con el futuro de San Diego en el aire mientras los herederos del fallecido propietario Peter Seidler consideran seriamente una venta. Tras perder al abridor Dylan Cease y al cerrador All-Star Robert Suárez en la agencia libre, Preller esperó hasta febrero para armar la rotación con Walker Buehler, Germán Márquez y Griffin Canning, junto con los veteranos bateadores Nick Castellanos y Miguel Andújar. El bullpen aún luce soberbio, y una alineación encabezada por Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Jackson Merrill debería producir carreras. Preller también colocó al ex relevista Craig Stammen en su primer trabajo como mánager después de que Mike Shildt se retirara.

4. Diamondbacks. Corbin Carroll, Ketel Marte y Geraldo Perdomo son los principales aportes en una alineación de Arizona que ha estado entre las más productivas de las Grandes Ligas en las últimas temporadas. El dominicano Perdomo fue una de las revelaciones en 2025, bateando para .290 con 20 jonrones, 100 carreras impulsadas y 27 bases robadas, además de ser un defensor por encima del promedio en el campocorto. Los D-backs sumaron al veterano antesalista Nolan Arenado en un canje, con la esperanza de que el ocho veces All-Star se recupere con el bate tras retroceder en las últimas temporadas. La rotación abridora luce similar, con el regreso de Zac Gallen, Merrill Kelly, Ryne Nelson, Eduardo Rodríguez y Brandon Pfaadt. Mike Soroka podría aportar profundidad. Arizona espera recibir refuerzos en el montículo a medida que avance la temporada. El as derecho Corbin Burnes y los relevistas de la parte final A.J. Puk y Justin Martínez deberían volver en distintos momentos tras sufrir lesiones en el codo el año pasado.

5. Rockies. Colorado depuró su oficina principal tras una tercera temporada consecutiva con 100 derrotas. Incorporaron a Paul DePodesta —el ejecutivo que inspiró el personaje de Jonah Hill en la película “Moneyball”— para desempeñarse como presidente de operaciones de béisbol. Sumaron a Josh Byrnes, procedente de los Dodgers, como gerente general y le otorgaron el puesto de mánager a Warren Schaeffer después de que asumiera de manera interina tras el despido de Bud Black. Los Rockies dependerán de un núcleo de jugadores jóvenes, incluido el receptor All-Star Hunter Goodman y el campocorto venezolano Ezequiel Tovar. La directiva también añadió a algunos veteranos: el infielder/jardinero Willi Castro y el jardinero Jake McCarthy. En el pitcheo, los Rockies incorporaron a Michael Lorenzen, José Quintana y Tomoyuki Sugano para acompañar al veterano Kyle Freeland y a Chase Dollander, una selección de primera ronda en 2023.

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El redactor de béisbol de AP David Brandt y los redactores deportivos de AP Greg Beacham y Pat Graham contribuyeron a esta historia.

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