Cachorros van por el título, pero Cerveceros y Rojos acechan en la Central de la Nacional

Alex Bregman, bienvenido a la Central de la Liga Nacional. Bienvenido de vuelta, Eugenio Suárez.

Bregman espera guiar a los Cachorros de Chicago a su primer título de la Central desde 2020 tras firmar un contrato de 175 millones de dólares por cinco años en la agencia libre. Pero la competencia es dura en una división que metió a tres equipos en los playoffs el año pasado.

Cincinnati sumó una cara conocida al firmar al venezolano Suárez por 15 millones de dólares y un año. Se espera que Suárez, de 34 años, quien jugó para los Rojos durante siete temporadas antes de ser traspasado a Seattle en marzo de 2022, aporte protección para Elly De La Cruz en una alineación que por momentos se apagó durante la temporada pasada.

Los Cerveceros de Milwaukee son los campeones reinantes de la Central, y los Piratas de Pittsburgh han mejorado mucho tras adquirir a Brandon Lowe en un canje y firmar a Ryan O’Hearn con un contrato de dos años.

Cómo se perfilan

1. Cachorros. La adquisición de Bregman fue un golpe mediático, pero Chicago también adquirió a Edward Cabrera en un canje con Miami en enero. El derecho dominicano registró una efectividad de 3.53 en 26 aperturas —la mayor cifra de su carrera— el año pasado, ponchando a 150 en 137 innings y dos tercios. Se suma a una rotación profunda que también incluye a Matthew Boyd, Cade Horton, Jameson Taillon y Shota Imanaga —con Justin Steele en camino de regreso tras una cirugía de codo. El cuerpo de lanzadores debería verse beneficiado por una defensa estelar, encabezada por Pete Crow-Armstrong, Ian Happ y Nico Hoerner, ganadores del Guante de Oro. Crow-Armstrong viene de afianzarse con 31 jonrones, 95 carreras impulsadas y 35 robos. El área que más podría preocupar a los Cachorros quizá sea la de sus relevistas para situaciones de alta presión en un bullpen renovado, empezando por el venezolano Daniel Palencia como cerrador y por la salud de Hunter Harvey, después de que las lesiones lo frenaran la temporada pasada.

2. Cerveceros. El cuerpo de lanzadores recibió un golpe cuando el as dominicano Freddy Peralta fue traspasado a los Mets de Nueva York en enero, pero es una situación conocida para Milwaukee. Al fin y al cabo, los Cerveceros canjearon a Corbin Burnes a Baltimore en 2024, y ganaron la división por tercer año consecutivo en 2025. Con la salida de Peralta fuera, la rotación está encabezada por Brandon Woodruff, Quinn Priester y Jacob Misiorowski. Priester fue excelente en su primer año con los Cerveceros, con marca de 13-3 y efectividad de 3.32. Pero Woodruff tiene un largo historial de lesiones y Priester se vio limitado por un problema persistente en la muñeca durante los entrenamientos de primavera. Christian Yelich, Jackson Chourio y Brice Turang lideran un ataque que totalizó 806 carreras el año pasado, tercero en las Grandes Ligas. Turang estableció máximos de su carrera con promedio de bateo de .288, 18 jonrones y 81 impulsadas en 156 juegos la temporada pasada.

3. Rojos. Cincinnati conectó apenas 167 jonrones en el primer año de Terry Francona como mánager, pese a jugar en el Great American Ball Park, favorable para los bateadores. Aquí es donde aparece Suárez, quien igualó su máximo de carrera con 49 jonrones en 2025. El regreso de Suárez podría darle un gran impulso a Cincinnati, pero los Rojos también necesitan que algunos de sus jóvenes jugadores de posición den un paso al frente. Matt McLain fue uno de los mejores bateadores del equipo como novato en 2023, pero no fue el mismo jugador el año pasado en su regreso tras una cirugía de hombro. El dominicano Noelvi Marte es otro elemento clave para Cincinnati después de completar con éxito la transición a los jardines la temporada pasada. El as derecho Hunter Greene se perderá la primera parte de la temporada tras someterse a una cirugía de codo, pero la rotación es una de las mayores fortalezas del equipo. Andrew Abbott fue All-Star por primera vez la temporada pasada, con marca de 10-7 y efectividad de 2.87 en 29 aperturas.

4. Piratas. En Pittsburgh vuelve a haber esperanza. Al menos algo de esperanza, en todo caso. Lowe, dos veces All-Star, conectó 31 jonrones el año pasado y O'Hearn bateó para .281 con un máximo de carrera de 17 jonrones y 63 impulsadas. El dominicano Marcell Ozuna se suma a la alineación como el bateador designado titular del equipo tras acordar un contrato de 12 millones de dólares por un año. Ozuna bateó para .232 con 21 jonrones y 68 impulsadas la temporada pasada con Atlanta. Konnor Griffin, un campocorto que cumple 20 años el 24 de abril, es uno de los principales prospectos de las Grandes Ligas. Recién ganador de su primer premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes lidera una rotación que también incluye a Mitch Keller y Bubba Chandler. Chandler, de 23 años, debutó en las Grandes Ligas en agosto, con marca de 4-1 y efectividad de 4-02 en siete apariciones.

5. Cardenales. San Luis está en reconstrucción bajo Chaim Bloom, quien asumió como presidente de operaciones de béisbol de la organización después de que los Cardenales terminaran 78-84 el año pasado. El derecho Sonny Gray y los infielderes Willson Contreras, Nolan Arenado y Brendan Donovan fueron enviados a nuevos destinos en la temporada baja. Alec Burleson regresa tras batear un máximo de carrera de .290 con 18 jonrones y 69 impulsadas el año pasado. Dustin May ocupa un lugar en la rotación tras acordar un contrato de 12,5 millones de dólares por un año en diciembre.

Robos de base

A la Central de la Liga Nacional le encanta robar bases.

Encabezados por Turang y Chourio, los Cerveceros tuvieron 164 robos el año pasado, segundos en las Grandes Ligas detrás de Tampa Bay con 194. Los Cachorros se robaron 161 bases para empatar con Seattle en el tercer lugar. De La Cruz lideró las Grandes Ligas con 67 robos para Cincinnati en 2024. Una lesión en el cuádriceps lo frenó durante parte de la temporada pasada y terminó con 37 robos.

Misiorowski busca un año sólido con Milwaukee

El progreso de Misiorowski cobró mayor importancia para Milwaukee tras el canje de Peralta. El derecho de 2.01 metros viene de una temporada de novato tan electrizante como irregular.

Tras subir en junio, Misiorowski, de recta potente, tuvo marca de 4-1 con efectividad de 2-81 en sus primeras cinco aperturas con los Cerveceros. Lanzó una entrada sin permitir carreras por la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.

Fue colocado en la lista de lesionados por una lesión en la pierna izquierda en agosto y tuvo problemas tras su regreso, al registrar una efectividad de 6.06 en sus últimas ocho apariciones de la temporada regular. Se recuperó en los playoffs, ayudando a que los Cerveceros llegaran a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

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