LeBron James no sabe si su 23ra temporada en la NBA será la última

LeBron James todavía no ha decidido si su inédita 23ma temporada en la NBA será la última.

“Cuando yo lo sepa, ustedes lo sabrán. No lo sé. No tengo idea. Solo quiero vivir. Eso es todo”, le dijo James a los reporteros al llegar al Intuit Dome para su 21mos Juegos de Estrellas.

James, de 41 años, volvió a confirmar que no está haciendo una gira de despedida esta temporada con los Lakers de Los Ángeles aunque se le llenaron los ojos de lágrimas durante un homenaje a su carrera en Cleveland el mes pasado. También ha hablado repetidamente sobre la importancia de saborear los momentos de la temporada con sus compañeros, incluido su hijo de 21 años, Bronny.

Y aunque esquivó con destreza esta ronda de preguntas del Juego de Estrellas sobre su futuro con la misma respuesta básica que ha dado durante meses, James expresó gratitud por otra oportunidad de crear recuerdos con Stephen Curry y Kevin Durant en el escenario del All-Star. Estaba previsto que las veteranas superestrellas jugaran juntas en el equipo “Stripes” de All-Stars estadounidenses antes de que una lesión de rodilla dejara fuera a Curry, aunque si asitirá al partido.

“Siempre es un honor ver a esos tipos. Hemos tenido un recorrido increíble a lo largo de nuestras carreras individuales y luego cruzándonos en ciertos momentos de nuestras trayectorias: duelos en la temporada regular, apariciones en las Finales, apariciones en los playoffs, y luego los Juegos Olímpicos hace dos veranos”, indicó James. “Cuando se trata de mí, Steph y KD, vamos a estar vinculados por el resto de nuestras carreras, sin duda”.

Sobre la duración de esa carrera, James repitió sus declaraciones habituales de que no ha tomado una decisión y que está concentrado en los últimos 28 partidos de la temporada regular con los Lakers, que están de lleno en la pelea por los playoffs de la Conferencia Oeste pese a importantes problemas de lesiones. James podría convertirse en agente libre este verano, pero asegura que no está pensando más allá de las tareas que tienen por delante los Lakers.

James ha hablado en el pasado sobre su deseo de convertirse en propietario de un equipo de la NBA después de su carrera como jugador, y la liga podría estar explorando pronto una expansión. James está consciente, pero no es algo en lo que se esté enfocando actualmente.

“Hay muchas cosas que tengo sobre la mesa a las que podría recurrir si quisiera, (la propiedad) es una de ellas. También hay otros proyectos que seguiré explorando, y luego veré qué me atrae y me motiva después de la carrera”, aclaró. “Ahora mismo, sigo totalmente enfocado en lo que está pasando en este momento con nuestra temporada, y ahí es donde está mi mente”.

James habló con los reporteros antes del partido del domingo porque la liga le ha permitido saltarse las actividades del sábado los últimos años. James dijo el jueves que planeaba pasar su tiempo libre extra en casa recuperándose de una temporada en la que ya se ha perdido 18 partidos por diversos problemas de salud, incluida una ciática que lo dejó fuera de los primeros 14 partidos de los Lakers.

Aun así, llegó a este receso como el jugador de mayor edad en la historia de la NBA en registrar un triple-doble.

El cuatro veces campeón de la NBA, con la carrera más larga en la historia de la liga, sigue rindiendo a nivel de All-Star junto al también All-Star Luka Doncic y Austin Reaves, pero el trío dinámico de los Lakers solo ha jugado 10 partidos juntos esta temporada debido a lesiones de los tres jugadores.

James se ha perdido demasiados partidos como para calificar a su 22ma inclusión en los equipos All-NBA, pero aun así fue elegido para otro Juego de Estrellas después de perderse el partido del año pasado en San Francisco, lo que puso fin a su racha de 20 años de apariciones.

Más de dos décadas después de ser titular por la Conferencia Este en su debut en el All-Star, regresa para jugar en un partido que se ha transformado en un torneo de todos contra todos entre dos equipos de jugadores estadounidenses y un equipo potente que representa al resto del mundo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes