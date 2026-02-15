Padres firman al extoletero de Filis Nick Castellanos, a Canning y a Márquez, dice fuente a la AP

Los Padres de San Diego han llegado a un acuerdo con el jardinero Nick Castellanos y con los lanzadores derechos Griffin Canning y Germán Márquez, informó el sábado a The Associated Press una persona con conocimiento de los convenios.

La persona habló bajo condición de anonimato porque los Padres no habían anunciado los acuerdos, que están pendientes de exámenes físicos.

Tras terminar con 90 victorias y llegar a los playoffs por cuarta vez en seis años la temporada pasada, San Diego incorporó a tres veteranos de Grandes Ligas para reforzar sus opciones en los primeros días de los entrenamientos de pretemporada.

Castellanos se une a los Padres dos días después de que los Filis dieron de baja sin mayor miramiento al veterano toletero, poniendo fin a una etapa turbulenta.

Filadelfia tendrá que pagar casi todo el salario de 20 millones de dólares de Castellanos esta temporada, y los Padres sólo asumirán el mínimo de Grandes Ligas de 780.000 dólares.

Castellanos, dos veces elegido al Juego de Estrellas, pasó las últimas cuatro temporadas con los Filis después de iniciar su carrera con los Tigers, Cachorros y Rojos. Tiene promedio de bateo de por vida de .272, con 250 jonrones y 920 carreras impulsadas, pero su efectividad en el plato cayó de forma pronunciada la campaña pasada.

También admitió esta semana que llevó una cerveza al dugout después de que lo sacaron de un juego en junio. El mánager de los Filis, Rob Thomson, dijo que estaba orgulloso de Castellanos por reconocer su error.

Tras pasar su carrera en los jardines y en la tercera base, parece probable que Castellanos reciba una oportunidad de jugar en la primera base con los Padres, que no tienen un titular definido en esa posición tras separarse del venezolano Luis Arráez.

Tanto Canning como Márquez podrían tener la oportunidad de ganarse un puesto en la parte final de la rotación de abridores de los Padres, que actualmente encabezan Nick Pivetta, Joe Musgrove y Michael King. Los dos últimos lugares están en el aire. El dominicano Randy Vásquez luce como el candidato con más probabilidades de conservar un puesto.

San Diego tendrá una nueva cara en el montículo después de que Dylan Cease y el cerrador venezolano Robert Suárez se marcharon en la agencia libre y de que Yu Darvish se sometió a una cirugía de codo.

No obstante, su bullpen aún luce como uno de los más fuertes del béisbol.

Canning podría ser candidato a integrarse a ese grupo cuando regrese al sur de California. El oriundo del condado de Orange y producto de UCLA pasó sus primeras seis temporadas en Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles, que lo traspasaron a Atlanta en noviembre de 2024.

Firmó con los Mets de Nueva York un mes después y tuvo marca de 7-3 con efectividad de 3,77 en 16 aperturas la temporada pasada antes de romperse el tendón de Aquiles en junio. Esa lesión podría retrasar su regreso al terreno esta temporada.

Márquez, de 31 años, se suma a un rival de la División Oeste de la Liga Nacional tras pasar la primera década de su carrera con los Rockies de Colorado, con marca de 68-72 y efectividad de 4,67. Después de perderse la mayor parte de las temporadas 2023 y 2024 debido a una cirugía Tommy John, el abridor, normalmente duradero, terminó con un registro de 3-16 con efectividad de 6,70 la temporada pasada.

Su carrera se descarriló a la par de la temporada de los Rockies.

El venezolano se une a los Padres con un contrato de ligas menores. Canning recibe un contrato por un año.

San Diego también incorporó la semana pasada al veterano toletero dominicano Miguel Andújar, mientras el gerente general A.J. Preller cumplía su promesa de seguir buscando talento veterano bien entrado febrero.

