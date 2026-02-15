Arsenal golea al Wigan 4-0 en un domingo sin sorpresas en la Copa FA

Arsenal goleó el domingo 4-0 al Wigan en un día en el que cinco equipos de la Liga Premier evitaron sorpresas para avanzar a la quinta ronda de la Copa FA.

El Wigan, un equipo de la tercera división que está en apuros, fue arrollado por el líder de la Liga Premier frente a una multitud de 60.000 en el Estadio Emirates, con todos los goles llegando en el primer tiempo.

Los delanteros Noni Madueke , Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus anotaron, además del autogol de Jack Hunt cuando intentó cortar un centro de Bukayo Saka.

El fichaje de verano Eberechi Eze asistió en dos goles para el Arsenal, que ganó por última vez la Copa FA, torneo en el que tiene el récord con 14 títulos, en el 2020.

Los equipos de la Liga Premier Fulham, Leeds, Sunderland y Wolverhampton se unieron a los Gunners en los octavos de final.

Fulham reaccionó para ganar 2-1 en la cancha del Stoke, de la segunda división, con un gol decisivo en los minutos finales de Harrison Reed, que definió tras interceptar un pase mal calculado del arquero del Stoke, Tommy Simkin. El extremo brasileño Kevin igualó para Fulham al inicio del segundo tiempo, después del gol tempranero del mediocampista surcoreano Bae Jun-ho para el Stoke.

Un penal del mediocampista Habib Diarra le dio al Sunderland una victoria 1-0 en la cancha del Oxford, un equipo en apuros de la segunda división. Y un gol del mediocampista Santiago Bueno le dio a los Wolves un triunfo 1-0 ante el Grimsby, de la cuarta división, en un Blundell Park empapado y bajo una lluvia intensa.

Leeds necesitó penales para ganar en la cancha del Birmingham, de la segunda división, tras un empate 1-1 luego de 90 minutos y tiempo extra.

El delantero alemán Lukas Nmecha puso en ventaja al Leeds al inicio del segundo tiempo tras una asistencia de Noah Okafor, pero Patrick Roberts igualó a los 89 minutos con un potente disparo.

En la tanda de penales, el arquero del Leeds, Lucas Perri, le atajó el penal a Tommy Doyle antes de que Roberts rematara por encima del travesaño, lo que dejó a Sean Longstaff la tarea de anotar y clasificar al equipo de Daniel Farke por 4-2.

Sorpresas

El Mansfield, de la tercera división, dio la sorpresa el sábado al eliminar al Burnley, de la Liga Premier, para aumentar la presión sobre el entrenador Scott Parker.

El Macclesfield, que es un equipo semiprofesional, provocó posiblemente la mayor sorpresa en la historia de la competencia cuando venció al campeón defensor Crystal Palace en la tercera ronda el mes pasado.

Macclesfield enfrentará el lunes al Brentford, de la Premier.

