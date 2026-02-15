Comisionado de NBA sopesa cambiar lotería del draft y revocar selecciones por derrotas intencionales

El comisionado de la NBA Adam Silver considera que algunos equipos están tomando decisiones más evidentes para sufrir derrotas intencionales en esta campaña, en comparación con lo observado en los años recientes.

Y por lo tanto, Silver sopesa muchos posibles remedios para garantizar una competencia real, desde castigar con la pérdida de selecciones del draft hasta hacer cambios de fondo en el propio reclutamiento y en la lotería del mismo

Silver abordó de inmediato el tema más candente en los círculos de la NBA el sábado, en su discurso anual durante el fin de semana del Juego de Estrellas en el Intuit Dome. Dejó claro que la NBA hará casi cualquier cosa para asegurarse de que sus equipos compitan de buena fe.

La liga impuso el jueves una multa de 500.000 dólares al Jazz de Utah y una sanción de 100.000 dólares a los Pacers de Indiana por dejar en el banquillo a jugadores sanos, al considerar que sus aparentes acciones para perder a propósito comprometieron la integridad competitiva de la liga.

“¿Estamos viendo un comportamiento que es peor este año de lo que hemos visto en la memoria reciente? Sí, ésa es mi opinión”, manifestó Silver. “Eso fue lo que llevó a esas multas, y no sólo a esas multas, sino también a mi declaración de que vamos a observar más de cerca el conjunto de todas las circunstancias esta temporada en cuanto al comportamiento de los equipos, y de manera muy intencional queríamos que los equipos estuvieran advertidos”.

Silver sabe que las advertencias y las multas de seis dígitos podrían no ser ni de cerca suficientes para obligar a los equipos con dificultades a comprometerse con una competencia real en lugar de mejorar sus probabilidades en lo que se espera que sea uno de los drafts con más talento en la historia reciente.

Y por eso la NBA está analizando medidas más estrictas.

“La liga tiene 80 años, y es momento de volver a mirar esto con ojos nuevos y ver si es una manera anticuada de hacerlo”, dijo Silver sobre el proceso actual del draft. “En última instancia, necesitamos un sistema para distribuir a los jugadores de manera justa. Está en el interés de los jugadores, así como de los equipos, que haya un nivel de paridad en toda la liga.

"Sólo hay cierta cantidad de empleos y cierta cantidad de ciudades, pero tenemos que buscar ideas nuevas aquí. Quiero decir, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo ahora mismo, no está funcionando”.

El comité de competencia de la NBA está reexaminando la estructura de la lotería del draft para encontrar cualquier forma de reducir al mínimo los beneficios de perder a propósito, señaló Silver. El comisionado también reconoció que las multas podrían, en teoría, ir seguidas de la revocación de selecciones del draft a los equipos que pierdan adrede.

“Ahora se habla de todos los posibles remedios para detener este comportamiento”, comentó Silver.

Sin embargo, Silver también reconoció el dilema esencial en el corazón de este asunto, que ha atormentado a la liga desde la década de 1960: la posición de un equipo en el draft está vinculada de manera significativa a sus posibilidades de construir un conjunto ganador.

“Es muy claro que los incentivos están desalineados”, afirmó Silver. “Mi salvedad es, y aquí es donde los equipos están en una situación difícil... que el peor lugar para estar, por ejemplo, es ser un equipo de término medio. O eres grandioso o eres malo, porque entonces, ser malo te ayudará con el draft.

"En muchos casos, tienes fanáticos de esos equipos que no es que quieran pagar para ver un mal rendimiento en la cancha, pero en realidad están alentando a sus equipos, en algunos casos, a que sean malos para mejorar sus posibilidades en el draft”.

Silver pretende recordar a cada equipo que perder a propósito es una traición a su relación con los aficionados, tanto en sus ciudades de origen como en todo el mundo.

La expansión se acerca

La NBA todavía espera tomar decisiones sobre la expansión este año, comenzando con más conversaciones en la reunión de la Junta de Gobernadores del próximo mes. La liga no votará sobre la expansión entonces, pero Silver espera saber si la liga avanzará para hablar con posibles propietarios.

Silver reconoció que Seattle y Las Vegas son los dos candidatos obvios para la expansión, y dijo que la liga quiere tomar una decisión pronto: “No quiero ilusionar a ciudades ni engañar a nadie”.

Investigación sobre los Clippers

Silver dijo tener información de que los Clippers de Los Ángeles han cooperado con la investigación externa sobre su posible elusión del tope salarial mediante un sospechoso acuerdo de patrocinio para Kawhi Leonard con una empresa que ahora está en bancarrota.

La investigación y sus hallazgos no se retrasaron deliberadamente mientras los Clippers son anfitriones de este fin de semana del Juego de Estrellas, enfatizó Silver. Wachtell Lipton, el prestigioso bufete de abogados de Manhattan que realiza la investigación, no tiene un plazo límite impuesto por la liga para entregar sus conclusiones. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes