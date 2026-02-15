Las esperanzas de Leipzig en la Champions se dañan con el empate con el Wolfsburg en Bundesliga

Leipzig recibió un golpe en su intento de clasificarse a la Liga de Campeones con el empate el domingo 2-2 ante el modesto Wolfsburg en la Bundesliga.

Podría haber sido peor para el club respaldado por Red Bull, ya que Brajan Gruda rescató el empate a los 89 minutos y el arquero de Leipzig, Maarten Vandevoordt, atajó el remate de Christian Eriksen en la última jugada del partido.

“Es un resultado amargo para nosotros. Queríamos los tres puntos”, afirmó Gruda.

Leipzig cayó al quinto puesto, a dos puntos de Stuttgart y apenas un punto por encima de Bayer Leverkusen, con 12 jornadas por disputarse. Solo los cuatro primeros se clasifican para la principal competición de clubes de Europa.

Wolfsburg está un punto por encima de la zona de descenso.

Mohamed Amoura abrió el marcaodr para Wolfsburg al inicio de la segunda parte, después de que Adam Daghim se abriera paso entre Max Finkgräfe y Nicolas Seiwald antes de ceder el balón hacia atrás. Amoura remató al poste.

El por lo demás excelente arquero de Wolfsburg, Kamil Grabara, le dio un regalo al Leipzig con un despeje que fue directo a Gruda, quien le dejó el balón a Yan Diomande para que igualara a los 70 minutos.

El suplente de Wolfsburg Mattias Svanberg devolvió la ventaja a su equipo ocho minutos después, pero Gruda respondió al 89 para rescatar un punto para Leipzig tras su eliminación de la Copa de Alemania ante Bayern Munich.

Leipzig recibe al segundo clasificado Borussia Dortmund el próximo fin de semana, cuando Stuttgart enfrente al colista Heidenheim y Leverkusen visite al Unión de Berlin.

Un penal tardío de Alexis Claude-Maurice le bastó al Augsburg para vencer 1-0 al Heidenheim en el primer partido del domingo.

Bayern lidera por seis puntos tras 22 jornadas, pero tendrá que disputar los próximos partidos sin su capitán lesionado Manuel Neuer, quien sufrió una lesión en la pantorrilla en la victoria del sábado ante Werder Bremen.

