Laura Villars dice que impugnará en la corte las reglas electorales de la FIA

La piloto suizo-italiana Laura Villars impugnará las reglas electorales de la FIA en un caso judicial en París que podría retrasar la próxima elección del organismo rector del automovilismo deportivo.

Villars desafía las reglas electorales que dificultaron que ella y otros posibles candidatos enfrentasen al actual presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Villars dijo que el Tribunal Judicial de París había ordenado una audiencia con la Federación Internacional del Automóvil para el 10 de noviembre. Manifestó que busca que la elección de diciembre se retrase hasta que el tribunal pueda dictaminar si las reglas electorales de la FIA se ajustan a los propios estatutos de la organización.

En comentarios a The Associated Press, Villars expresó que su objetivo era asegurar que la FIA cumpliera con su compromiso de “respetar los más altos estándares de gobernanza, transparencia y democracia” en sus estatutos.

“Mi objetivo es asegurar que estos principios se mantengan genuinamente", dijo Villars por correo electrónico el miércoles. "Esto no es un acto de oposición, sino uno de protección".

La campaña de Villars también indicó que ella asistiría a una “reunión de conciliación” organizada por el tribunal.

“Debido a la naturaleza del proceso, la FIA no puede comentar sobre esta acción legal y no podrá proporcionar más comentarios sobre este asunto”, señaló la FIA en un comunicado.

Un enfoque de las quejas de los opositores de Ben Sulayem es que los candidatos presidenciales de la FIA deben presentar una lista de candidatos a vicepresidentes de todo el mundo.

Eso debe incluir un candidato de América del Sur, pero el único sudamericano en una lista de 29 candidatos elegibles es la brasileña Fabiana Ecclestone, partidaria de Ben Sulayem. Cada candidato a vicepresidente solo puede formar parte de una campaña presidencial.

La acción legal también cuenta con el respaldo de FIA Forward, un grupo crítico de Ben Sulayem que se creó para hacer campaña por otro candidato de oposición, Tim Mayer, quien se retiró el mes pasado citando reglas electorales restrictivas que, según él, hicieron que “ya no fuera un proceso democrático”.

Villars ha estado postulándose para convertirse en la primera presidenta de la FIA y participó recientemente en la Serie Europea de Ligier, una competencia de autos deportivos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes