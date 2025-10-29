Aficionados de NFL opinan sobre los esfuerzos para reducir lesiones

Muchos equipos de la NFL han perdido a jugadores estrella por lesiones que pusieron fin a sus temporadas este año, o han jugado sin ellos durante períodos significativos, pero una nueva encuesta revela que muchos fanáticos del fútbol americano quieren más partidos, incluso si eso significa más riesgo.

La encuesta de Quinnipiac encontró que aproximadamente la mitad de los fanáticos de la NFL dicen que la liga está haciendo lo suficiente para proteger a los jugadores de lesiones graves. La mayoría de los fanáticos, un 60%, apoya la expansión de la temporada, incluidos muchos que dicen que el movimiento para los jugadores —que incluiría un aumento salarial— vale el riesgo incrementado de lesiones.

La NFL se acerca al punto medio de una temporada marcada por lesiones de alto perfil que han dejado fuera de acción a varios jugadores clave el resto del camino. El receptor de los Dolphins Tyreek Hill, cinco veces All-Pro (rodilla), los linebackers de los 49ers Fred Warner (tobillo) y Nick Bosa (rodilla), el receptor de los Giants Malik Nabers (rodilla) y el sensacional corredor novato Cam Skattebo (tobillo) han sufrido lesiones que acabaron sus temporadas-

El receptor de los Buccaneers Mike Evans verá su racha de temporadas de 1.000 yardas de recepción terminar en 11 debido a una clavícula rota.

Y esas son solo las lesiones entre los nombres más destacados.

Pero la encuesta sugiere que, en su mayor parte, la culpa no recae en la liga. La NFL ha tomado medidas fuertes para reducir las lesiones al hacer varios cambios en las reglas a lo largo de los años, incluyendo la revisión del saque inicial.

La encuesta también encontró que aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos aprueban a Bad Bunny como el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y la mayoría también está interesada en que el Super Bowl se dispute durante el fin de semana del Día de los Presidentes, para que el juego siempre sea seguido por un feriado.

