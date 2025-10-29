Juventus rompe mala racha tras despido de Tudor y Roma alcanza a Napoli en la cima

El despido de Igor Tudor en la Juventus produjo un resultado inmediato.

Los Bianconeri vencieron el miércoles 3-1 a Udinese en la Serie A, poniendo fin a una racha de ocho partidos sin ganar que se remontaba a mediados de septiembre.

El defensor Federico Gatti anotó el gol de la victoria para la Juventus después de que Dusan Vlahovic abriera el marcador al provocar y convertir un penal. Kenan Yildiz selló el resultado al también provocar y convertir un penal en el tiempo de descuento. Nicolò Zaniolo anotó el gol del empate transitorio para Udinese.

Tudor fue despedido el lunes tras tres derrotas consecutivas.

El entrenador interino Massimo Brambilla dirigió al equipo contra Udinese ante la expectativa de que Luciano Spalletti, ex técnico de Napoli y la selección de Italia, sea nombrado como nuevo técnicio del club el jueves.

"Spalletti es un gran entrenador, con experiencia y un estilo de fútbol moderno", dijo Giorgio Chiellini, asesor de la Juve. "Tenemos que esperar, porque aún no hay firma".

La victoria elevó a la Juventus al sexto lugar, a seis puntos de los líderes Napoli y Roma.

Roma alcanzó a Napoli en la cima tras derrotar 2-1 a Parma.

Más tarde, el Inter de Milán recibía a una Fiorentina, que aún no ha ganado en lo que va de la temporada de la liga italiana.

Roma responde con Gasperini

En el Estadio Olímpico, el equipo de Gian Piero Gasperini finalmente mostró un destello ofensivo que había estado faltando bajo el entrenador de mentalidad ofensiva.

El defensa central Mario Hermoso anotó su primer gol para el club capitalino al redireccionar de cabeza un córner hacia el segundo palo.

Luego, el delantero Artem Dovbyk duplicó la ventaja al convertir un rebote.

Alessandro Circati anotó para Parma a cuatro minutos del final.

Roma pudo haber ganado con amplitud, pero el VAR anuló un gol del argentino Matías Soule para Roma, Leon Bailey desperdició una oportunidad clara al fallar desde cerca y un cabezazo acrobático del argentino Paulo Dybala fue repelido con la punta de un dedo.

Además, Como doblegó 3-1 a Hellas Verona para subir al cuarto lugar. Tasos Douvikas, Stefan Posch y Mërgim Vojvoda anotaron para Como, que es dirigido por Cesc Fàbregas.

