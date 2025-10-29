PSG empata 1-1 con el modesto Lorient y sufre la baja de Désiré Doué por lesión

Paris Saint-Germain dejó escapar puntos al empatar el miércoles 1-1 ante el modesto Lorient y sufrió otra lesión cuando el delantero Désiré Doué salió en la segunda mitad.

Doué se agarró el muslo derecho antes de ser retirado en camilla a los 61 minutos. Se perdió varias semanas anteriormente en la campaña por una distensión en la pantorrilla. Ousmane Dembélé, su compañero en el reinante campeón de la Ligue 1 y la selección de Francia, también estuvo fuera varias semanas por una lesión muscular.

Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, reapareció en la alineación titular.

El lateral izquierdo Nuno Mendes le dio la ventaja al campeón defensor PSG a los 49 minutos con un cabezazo hacia abajo tras un centro de Doué. Pero Lorient respondió dos minutos después con un potente disparo de Igor Silva.

El empate del PSG implica que Marsella se colocaría en primer lugar por diferencia de goles con una victoria contra Angers más tarde el miércoles en una ronda completa de nueve partidos.

Hein ve la roja tras anotar al final

Lens perdió la oportunidad de superar al PSG tras perder 2-0 ante el colista Metz, que aseguró su primera victoria de la temporada con dos goles tardíos del centrocampista Gauthier Hein.

Hein fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla cuando celebró su segundo gol quitándose la camiseta.

Además, Niza venció 2-0 a Lille; y Le Havre derrotó 1-0 a Brest.

