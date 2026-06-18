Las selecciones del Mundial muestran fe y unidad en medio de profundas divisiones en casa

Aunque muchas de las naciones que compiten en el Mundial están sacudidas por divisiones sociales, algunos de sus equipos ofrecen ejemplos sorprendentemente positivos de cómo jugadores de distintos orígenes y credos religiosos pueden cooperar estrechamente en la búsqueda de un objetivo común.

El fenómeno es particularmente notable entre los equipos de Europa occidental, que durante la mayor parte de la historia del fútbol fueron abrumadoramente blancos y cristianos. A medida que esas sociedades se han diversificado cada vez más, también lo han hecho las nóminas de las selecciones nacionales, con jugadores cristianos y musulmanes que hablan abiertamente de su fe.

La selección nacional de Inglaterra incluye, por primera vez, a un jugador musulmán. La nómina de Francia cuenta con varios jugadores de origen protestante, católico y musulmán. Lamine Yamal, sensación juvenil de España, es un musulmán practicante. También lo es el sueco Yasin Ayari, quien se postró en el campo para agradecer a Dios después del primero de sus dos goles en una victoria el domingo sobre Túnez, la patria de su padre.

Las cuatro naciones —como varias otras en Europa— han vivido polarización política relacionada con la llegada de grandes cantidades de inmigrantes musulmanes. ¿La diversidad de los equipos de la Copa del Mundo transmite un mensaje potencialmente útil?

“Absolutamente”, afirmó Eboo Patel, quien —como presidente de Interfaith America— promueve el pluralismo religioso y la cooperación. “Es simbólico, pero también sustantivo”.

“Mi identidad realmente me importa y me convierte en un mejor futbolista”, mencionó Patel evocando a las imágenes de jugadores cristianos persignándose y de jugadores musulmanes juntando las manos en oración.

“Marcan, cada uno hace su respectiva oración y luego se abrazan”, añadió. “Estás cooperando para construir una comunidad y un equipo. No es un anuncio de televisión fabricado ni un programa escolar condescendiente. Es la manera en que se construye un excelente equipo de fútbol”.

Estos son algunos de los jugadores de la Copa del Mundo cuya apertura sobre su fe ha llamado la atención:

Mohamed Salah (Egipto)

Por mucho el más conocido de los jugadores de Egipto, Salah es un musulmán suní que practica su fe abiertamente, dentro y fuera del campo. Tras anotar goles, a menudo se postra para dar gracias a Dios. Su impacto positivo ha sido tangible: después de que se unió al Liverpool en la Liga Premier, investigadores informaron que los tuits antimusulmanes de los aficionados se redujeron a la mitad.

Luka Modrić (Croacia)

En su quinta Copa del Mundo, Modrić, de 40 años, está a punto de superar las 200 apariciones internacionales durante el torneo. Católico, Modrić ha usado con frecuencia espinilleras con imágenes de Jesús y la Virgen María. Unos días antes de que él y sus compañeros viajaran a Estados Unidos, se reunieron para celebrar misa en una capilla en la localidad croata de Icici.

Djed Spence (Inglaterra)

Aunque la federación inglesa no ha llevado registros sobre las religiones de los jugadores, la BBC —entre otros medios— ha identificado a Spence como el primer musulmán en jugar para la selección absoluta de Inglaterra. Lateral de Tottenham, Spence jugó seis veces con la selección inglesa Sub21.

“Es bueno hacer historia y, con suerte, inspirar a niños y jóvenes de todo el mundo para que también puedan lograrlo”, declaró Spence a la BBC. “Pueden hacer lo que yo estoy haciendo”.

Lamine Yamal (España)

Yamal, musulmán cuyo padre es marroquí, acaparó titulares en todo el mundo cuando ondeó la bandera palestina durante las celebraciones del Barcelona tras ganar la liga española en mayo. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, cuestionó la decisión en ese momento; el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, más tarde criticó a Yamal al afirmar que estaba incitando al “odio”.

Marc Guéhi (Inglaterra)

Hijo de un ministro cristiano en Londres, Guéhi, de 25 años, disputa su primera temporada con el Manchester City y fue seleccionado como uno de los defensas de Inglaterra para la Copa del Mundo. Cuando era capitán en su club anterior, Crystal Palace, Guéhi desafió las reglas de la federación al escribir mensajes religiosos en su uniforme durante una campaña de la Liga Premier que celebraba la inclusión LGBTQ+. Guéhi evitó un castigo, aunque la FA prohíbe que los jugadores exhiban mensajes religiosos.

Aimar Sher (Irak)

Las minorías religiosas han enfrentado persecución durante mucho tiempo en Irak. Sin embargo, el equipo de la Copa del Mundo de este año incluye kurdos, musulmanes suníes, musulmanes chiíes y varios cristianos, algo notable dado que se estima que la población cristiana de Irak cayó de 1,5 millones en 2003 a alrededor de 150.000 en la actualidad. Uno de esos cristianos, el mediocampista Aimar Sher, ha compartido con entusiasmo su fe, publicando fotos en redes sociales en las que aparece con una camiseta que dice “I Belong to Jesus” (“Pertenezco a Jesús”).

Christian Pulisic (Estados Unidos)

Pulisic ha hablado abiertamente de su fe cristiana y a menudo lleva un collar con una cruz que le regaló su madre. El volante ofensivo Ha encabezado estudios bíblicos del equipo. Sus publicaciones en Instagram han incluido fotos de la Biblia, mostrando pasajes que ha subrayado. Varios compañeros de Pulisic también hablan abiertamente de su fe cristiana, entre ellos Weston McKennie y el portero Matt Freese. La biografía de Instagram de McKennie contiene solo cuatro palabras: “All glory to God” (“Toda la gloria a Dios”).

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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