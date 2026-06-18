El Real Madrid ficha al defensa francés Ibrahima Konaté por 4 años

El Real Madrid señaló que ha llegado a un acuerdo con Ibrahima Konaté para fichar al defensor francés con un contrato de cuatro años.

El gigante español anunció el acuerdo el jueves, mientras el zaguero central se encuentra con su selección en el Mundial.

Konaté era agente libre después de que expirara su contrato con el Liverpool.

Konaté, de 27 años, se incorporó al Liverpool en 2021 procedente del Leipzig. Ayudó al club a ganar la Liga Premier en 2025 y la Copa FA en 2022.

Su contratación fue una promesa de campaña de Florentino Pérez antes de ser reelegido este mes como presidente del club madrileño.

Konaté no salió del banquillo en la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal para abrir su participación en el Mundial el martes.

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