Las fallas de Butker se vuelven una constante y sobresalen tras derrota de Kansas City en Seattle

Los Chiefs fueron dominados en las trincheras, Kenneth Walker no logró nada en su regreso a Seattle y Patrick Mahomes estuvo bajo presión durante todo el partido, dejando el domingo a Kansas City con apenas un gol de campo en el marcador en el cuarto periodo.

Sin embargo, los Chiefs seguían en el partido.

Hasta que el pateador Harrison Butker falló otro intento de gol de campo, esta vez desde 45 yardas —un intento relativamente sencillo en la NFL hoy en día— que habría dejado el juego a una sola posesión con 8 minutos y medio por jugar. Fue el segundo fallo de Butker en la noche, y los Seahawks, campeones vigentes del Super Bowl, hicieron su trabajo a partir de ahí y le propinaron a Kansas City una humillante derrota por 20-3.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, asumió la culpa, su respuesta habitual ante una actuación tan deslucida, aunque hubo responsabilidad de sobra para repartir. Pero la diferencia entre los fallos de Butker y una ofensiva ineficaz es que lo primero se ha convertido en un problema de largo plazo para Kansas City, mientras que los problemas de Mahomes y compañía han sido, hasta ahora, una anomalía.

Butker ha fallado 10 intentos de gol de campo y cinco puntos extra desde el inicio de la temporada pasada, la mayor cantidad en la NFL.

“Es la vida de un pateador”, comentó Butker. “O entra o no entra. Por desgracia, ha habido algunas patadas que no han entrado”.

Los fallos, incluidos múltiples intentos errados en partidos consecutivos y cuatro de los primeros seis esta temporada, no le habían costado a los Chiefs (5-1) hasta la noche del domingo. Pero cuando la ofensiva tenía problemas para llegar a la zona de anotación, se convirtieron en uno de los factores decisivos del partido.

La inconsistencia de Butker resulta especialmente frustrante si se considera lo que Kansas City invirtió en él. Es el tercer pateador mejor pagado de la liga y tiene el sexto salario base más alto del equipo —dinero que podría haberse invertido en el grupo de receptores, que está teniendo dificultades sin los lesionados Tyquan Thornton y Rashee Rice, o en la línea ofensiva, plagada de lesiones.

Cabe mencionar que los Chiefs podrían liberarse del contrato de Butker después de esta temporada con solo una cantidad manejable de dinero muerto afectando su tope salarial, así que la presión está sobre él para corregir sus problemas de consistencia.

“Ha sido uno de los pateadores más consistentes. Está un poco fuera de ritmo”, reconoció Reid, “así que hay que arreglarlo”.

Qué funciona

Los Chiefs cometieron solo dos castigos en el partido. Eso fue prácticamente el único aspecto destacado.

Necesita ayuda

Todo lo demás. La ofensiva acumuló 50 yardas por tierra y 213 yardas totales, convirtió 3 de 11 en tercer down y tuvo el balón casi 11 minutos menos que Seattle. En defensa, los Chiefs permitieron 153 yardas por tierra y 410 yardas en total, además de dejar que Sam Darnold y su ofensiva convirtieran 11 de 16 terceros downs y controlaran el juego de principio a fin.

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