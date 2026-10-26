J.J. McCarthy valida la decisión de los Giants de cambiar de quarterback tan pronto

Parece que dentro de la organización de los Giants de Nueva York no hubo un gran debate para decidir si colocar a Jameis Winston o J.J. McCarthy como quarterback titular a pesar de que el entrenador John Harbaugh dijo lo contrario antes del encuentro.

La elección, al parecer, siempre fue McCarthy.

“Para mí ni siquiera era una pregunta. Era una elección obvia dadas las circunstancias en las que estábamos y, considerando todo”, reconoció Harbaugh después de que McCarthy condujera una victoria en Houston el domingo.

McCarthy recompensó a Harbaugh y a los Giants por esa decisión al enviarlos a la semana de descanso con marca de 4-2-1 y como únicos dueños del primer lugar en la NFC Este. El juego terrestre cargó con el peso, pero la selección número 10 del draft de 2024 hizo los lanzamientos cuando más importaba y validó la decisión de hacer el cambio a menos de un mes de haber sido adquirido en un canje con Minnesota.

McCarthy reconoció el aporte de Winston, del tercer quarterback Jake Haener, del lesionado Jaxson Dart y de los entrenadores que le ayudaron a que estuviera listo. También se apoyó en su propia experiencia para salir adelante en una actuación en la que completó 20 de 28 pases para 252 yardas.

“El fútbol es fútbol. Al final del día, hay muchos conceptos similares en cada esquema de la NFL e incluso si vuelves a la universidad”, comentó McCarthy.

El quarterback fue titular por primera vez con los Giants en el mismo estadio donde ganó el título nacional con Michigan. Al igual que aquel día en enero de 2024, hizo lo necesario para cumplir el objetivo sin lanzar un pase de touchdown.

“Lo único que importa es conseguir esa victoria", aseguró.

Qué funciona

Por fin, el ataque terrestre. Cam Skattebo —de regreso tras ser enviado a la banca— Devin Singletary y Tyrone Tracy corrieron para un touchdown cada uno, al igual que Winston en un Tush Push.

Skattebo tuvo el mejor registro de su carrera con 124 yardas por tierra, incluyendo una carrera de 42 en el tiempo extra, después de haber tenido cero acarreos en el partido anterior contra Nueva Orleans como castigo por un balón suelto en Washington a inicios de este mes. Singletary cerró el juego al anotar desde 30 yardas tras haber estado relegado en la tabla de profundidad durante gran parte de la temporada. Tracy tuvo seis acarreos para 15 yardas antes de lesionarse, mucho después de haber estado en la lista negra de Harbaugh por una serie de errores en la pretemporada.

La línea ofensiva también se recuperó y demostró que es capaz de abrir camino.

Necesita ayuda

Es ser quisquillosos, pero Nueva York convirtió 5 de 13 en tercer down. Es algo en lo que trabajar cuando vuelvan al campo después de un tiempo de descanso.

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