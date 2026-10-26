Los Steelers ganan los partidos que deben ganar. Lo aceptan... por ahora

Aaron Rodgers sabe cómo luce un equipo de playoffs.

Y aunque los Steelers de Pittsburgh ciertamente son contendientes después de una ardua victoria 16-10 sobre Nueva Orleans el domingo en París, que los mantuvo empatados en la cima del Norte de la AFC a medida que se acerca la mitad de la temporada, el quarterback cree que su equipo sigue siendo un trabajo en construcción.

“Somos un equipo de 5-2, pero no estamos jugando tan bien como podemos en este momento”, indicó el cuatro veces MVP.

Demasiados goles de campo. Muy pocos touchdowns. Demasiadas penalizaciones. Muy pocas jugadas explosivas.

Hay mucho tiempo para trabajarlo, desde luego. Sin embargo, Rodgers, de 42 años, regresó por una razón: intentar cerrar su probable carrera de Salón de la Fama con otra victoria en el Super Bowl.

Aunque los ingredientes están ahí en una AFC que carece de un favorito indiscutible —la defensa de Buffalo no inspira confianza y el arranque caliente de Kansas City se enfrió el domingo por la noche con una desastrosa derrota en Seattle—, para Rodgers está claro que Pittsburgh necesita empezar a parecer una amenaza de postemporada en el campo, no solo sobre el papel.

“Fue un esfuerzo valiente”, comentó Rodgers. “Pero tenemos que volver, recuperarnos, jugar mejor”.

Hubo señales de progreso contra los Saints, en particular del corredor Rico Dowdle, quien sumó 86 yardas de ofensiva total en su mejor partido de la temporada.

Si Dowdle puede construir a partir de eso, debería quitarle algo de presión al titular Jaylen Warren, fácilmente el MVP del equipo a lo largo de siete semanas.

“Creo que cada vez que podemos simplemente formarnos y darte a Jaylen y a Rico todo el día, es un buen día para nosotros”, dijo el entrenador Mike McCarthy.

Dowdle y Warren no fueron los únicos Steelers que hicieron jugadas con las piernas. Sí, realmente fue Rodgers —a dos meses de cumplir 43 años— quien retrocedió el reloj al final del cuarto periodo y escapó de la presión para conseguir un primer down en tercera y 8.

“Miré hacia un lado cuando salí del bolsillo y supe que probablemente no iba a poder deslizarme en esa”. Y agregó: “Y a veces tienes que aguantar y hacer una jugada por tus compañeros”, relató Rodgers.

Uno de esos compañeros, el linebacker Payton Wilson, interceptó un pase de Tyler Shough en territorio profundo de los Steelers en el tercer cuarto para terminar con una amenaza de anotación en un día en el que Pittsburgh también forzó tres balones sueltos de Nueva Orleáns (todos los recuperaron los Saints).

Pittsburgh recibe a Cleveland a continuación. Sus cinco victorias llegaron en partidos que estaban a una posesión al entrar al cuarto periodo, y la lista de quarterbacks a los que han vencido los Steelers incluye a relativamente desconocidos como Shough, Cooper Rush y Jalon Daniels, sin mencionar a Daniel Jones, muy propenso a perder el balón.

Se prevé que las respectivas temporadas de los cuatro terminen a mediados de enero. Si bien Pittsburgh sí tiene en su historial una victoria impresionante sobre Joe Burrow y Cincinnati, Burrow y los Bengals parecen haber encontrado el rumbo de cara a una revancha dentro de un par de semanas.

Lo que han hecho los Steelers hasta ahora ha sido suficiente para ganar partidos, pero su próxima actuación completa será la primera. Hay margen para el optimismo, pero debería estar matizado por la realidad de que siguen lejos de ser un producto terminado.

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