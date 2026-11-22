El pateador de despeje de los Commanders de Washington, Tress Way, recuerda con cariño el partido ante los Bengals de Cincinnati en 2024.

Eso se debe a que esa noche no tuvo que hacer su trabajo principal.

Way no fue llamado al campo para despejar. Tampoco lo fue el pateador de los Bengals, Ryan Rehkow.

Washington ganó 38-33 en un partido que ayudó a impulsar a los Commanders hasta el juego por el campeonato de la NFC.

De las 13 series ofensivas que no incluyeron al quarterback arrodillándose, solo una (un gol de campo fallado de los Bengals) no terminó en puntos.

Ese partido, que todavía está muy presente en la mente de entrenadores y jugadores de los Commanders (3-5-1), fue tema de conversación toda la semana mientras se preparan para enfrentar de nuevo a los Bengals (7-2) y su ofensiva explosiva en el “Monday Night Football”.

“Especialmente hacia el final del partido, yo pensaba: ‘De acuerdo, vamos a ganar este partido’; existía la posibilidad de un despeje más, un despeje corto para dejarlos encerrados profundo”, dijo Way entre risas. “Solo quería entrar para aportar en la victoria. Lo único que estaba haciendo era sostener el balón”.

La razón por la que Way fue solo el sujetador ese partido fue que el quarterback de Washington, Jayden Daniels, hizo todo lo que le pidieron los Commanders. Completó 21 de 23 pases para 254 yardas y dos touchdowns, y lideró al equipo por tierra con 39 yardas.

Excluyendo cuando se puso su rodilla en el suelo para terminar la mitad, el equipo anotó en todas sus posesiones. Y, como resultó, el margen de error fue extremadamente pequeño.

El quarterback de los Bengals, Joe Burrow, lanzó para 324 yardas y tres touchdowns al completar 29 de 38 pases. El receptor estrella Ja’Marr Chase tuvo dos touchdowns y 118 yardas por recepción.

Los Bengals llegaron a posición de anotar en cada serie ofensiva de ese partido. Y aun así no les alcanzó para vencer a los Commanders en Cincinnati.

“Creo que, simplemente como competidor, como quarterback, es como la presión del momento. Quieres esos momentos en los que todas las miradas están sobre ti, la presión, y sales ahí y ejecutas”, dijo Daniels. “Creo que eso es lo más importante de ese partido de hace dos años. Salimos ahí y ojalá no tengamos que despejar”.

Ese enfrentamiento, no solo por lo que mostró de ambas ofensivas, podría ser un anticipo de cómo será el partido de este lunes.

Los Bengals han anotado al menos 31 puntos en sus últimos cinco partidos y son uno de los mejores equipos de la NFL. Los Commanders, una vez más, intentan demostrar de qué están hechos. Y quizá tengan que anotar temprano y con frecuencia para mantenerse a la par de los Bengals.

La ofensiva de Cincinnati ha sido electrizante hasta ahora esta temporada y ocupa el tercer lugar de la NFL en puntos anotados. Su ataque aéreo, encabezado por Burrow y sus armas ofensivas, es primero en la liga con 298,9 yardas por partido — 30 yardas más que los Packers, que están en segundo lugar. Washington, por su parte, ocupa el puesto 31 de la NFL en yardas aéreas permitidas por partido (244,8).

El coordinador defensivo de los Commanders, Daronte Jones, tiene la ingrata tarea de intentar frenar a los Bengals esta semana.

“Quieres cambiarles las lecturas a (Burrow) tanto como sea posible. Cualquier forma en la que puedas generar algún nivel de duda, o que piense: ‘Oye, creí que era esto y en realidad rotaron a esta cobertura en particular’, o ‘creí que este tipo estaba en esta zona en particular’, solo para intentar comprar un segundo extra”, indicó Jones. “Ahora, obviamente, ha jugado muchos partidos, ha visto mucho fútbol, y es difícil engañar a un tipo así. Pero nuestra capacidad de, de alguna manera, en alguna forma, generarle cierto nivel de estrés, estrés mental”.

Sin embargo, pocos equipos han podido generar ese nivel de estrés a los Bengals.

Burrow, Chase y Tee Higgins vuelven a ser las figuras centrales de su ofensiva, igual que en 2024, y han sido dominantes esta temporada. La ofensiva de los Commanders intentará replicar su éxito esta vez sin el receptor Terry McLaurin, quien atrapó el pase de touchdown que sentenció el partido hace dos años.

El partido de este año podría volver a ser un juego de anotaciones. Si los Commanders quieren dar la sorpresa, quizá tenga que ser así. Y Daniels podría tener que brillar de la misma manera que lo hizo en 2024.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP