Tom Jackson, quien jugó 14 temporadas con los Broncos de Denver antes de continuar con una carrera de 32 años como analista en ESPN, murió, anunciaron su familia y ESPN el domingo. Tenía 75 años.

La familia de Jackson informó a ESPN que murió el viernes, pero era su deseo que su fallecimiento se anunciara hasta el inicio de la edición del domingo por la mañana de “Sunday NFL Countdown” de ESPN, a cargo del amigo de toda la vida de Jackson y su compañero al aire, Chris Berman.

“Tom era mucho más que un consumado analista de la NFL. No había nadie más amable, más considerado, más leal o más cautivador que él. Y cuando se trataba de reír, la risa de Tom era frecuente e inconfundible", dijo Berman al inicio de la transmisión. “Tom era mi mejor amigo en lo profesional y en lo personal. Si alguna vez lo conociste o simplemente lo conocías por verlo en ESPN, también era tu mejor amigo”.

Berman comentó que Jackson hizo una visita sorpresa a ESPN hace un par de semanas y que ambos hablaron el martes.

Elegido en la cuarta ronda del draft procedente de Louisville en 1973, Jackson fue el líder del primer equipo de Denver que llegó al Super Bowl, en 1977. Fue titular en 177 partidos con los Broncos entre 1973 y 1986, y se retiró después de la segunda aparición del equipo en el Super Bowl. Fue dos veces All-Pro de The Associated Press y fue seleccionado tres veces al Pro Bowl.

Tras su carrera como jugador, Jackson tuvo una segunda etapa profesional en ESPN de 1987 a 2016 y participó en “Sunday NFL Countdown” y “NFL Primetime”.

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