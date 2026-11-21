Los Titans de Tennessee informaron que el ala defensiva Jaylen Harrell está hospitalizado en Florida tras verse involucrado en un grave accidente automovilístico el viernes.

Harrell, de 24 años, no ha jugado con los Titans esta temporada. Se lesionó el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada y fue colocado en la lista de reservas, que puso fin a su temporada.

Harrell estaba en su ciudad natal de Tampa cuando ocurrió el accidente. Los Titans señalaron en un comunicado el sábado que continúa recibiendo atención en el hospital y que han estado en comunicación constante con su familia.

Pidieron privacidad para Harrell y su familia y afirmaron que “proporcionarán una actualización cuando sea apropiado”.

El padre de Harrell, James, también jugó ocho temporadas en la NFL.

Tennessee seleccionó a Harrell en la séptima ronda del draft de 2024 procedente de Michigan. Terminó su temporada de novato con 13 tacleadas combinadas y tuvo 25 la temporada pasada. Registró 4 1/2 capturas y un balón suelto forzado en 2025.

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