La pesadilla del Manchester United continúa con su nuevo entrenador Mauricio Pochettino después de que el equipo perdió el domingo 4-0 ante el Liverpool en la Liga Premier.

En su primer partido al mando, Pochettino tuvo que observar desde la banda cómo su nuevo equipo capitulaba rápidamente tras el saque inicial, quedándose con 10 hombres y encajando dos goles después de apenas 13 minutos en Anfield.

Podría haber sido aún peor de no ser por la falta de puntería del Liverpool y una serie de atajadas del portero del United, Senne Lammens.

La derrota deja al 20 veces campeón de Inglaterra penúltimo en la Liga Premier y con apenas una victoria liguera en toda la temporada.

El Brighton, que venía volando alto, fue devuelto a la realidad al perder 2-0 ante el Hull City y dejó escapar la oportunidad de recortar distancias con el Arsenal, líder de la Liga Premier.

Oli McBurnie anotó dos veces en el tiempo añadido después de que Costinha, del Brighton, fuera expulsado con tarjeta roja a los 89 minutos en el MKM Stadium.

Fue la primera victoria liguera del Hull desde agosto y lo elevó al 11.º puesto de la clasificación.

El Brighton, segundo clasificado, podría haberse colocado a tres puntos del vigente campeón, pero se vio frenado por una actuación brillante del portero del Hull, Konstantinos Tzolakis, quien encadenó una serie de atajadas para mantener el marcador igualado .

“Lo de Tzolakis fue increíble. Ha estado increíble todo el año”, manifestó McBurnie. “Nos mantuvo en el partido. Así es como queremos jugar: si estamos en el partido, entonces tenemos la oportunidad de sacar algo.

“El Brighton es un equipo de primer nivel y tuvimos suerte”.

El Arsenal dejó escapar puntos el sábado al empatar 2-2 contra el Newcastle, mientras que el Manchester City, tercero, igualó 1-1 con el Fulham.

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