La última idea para salvar el Juego de Estrellas de la NBA: EEUU contra el mundo, con gran interés

Imagínese esta alineación: Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic y Victor Wembanyama, todos en la cancha al mismo tiempo como compañeros de equipo.

Múltiples ganadores del MVP. Campeones de anotación. Campeones de la NBA. Máquinas de triple-doble. Magos defensivos. Jugadores internacionales, todos juntos en una ilustre alineación, francamente aterradora, como pocas veces se ha visto en la historia del baloncesto.

La NBA parece estar al borde de hacerlo posible.

Los cambios en el formato del Juego de Estrellas se acerca, y el plan en el que la NBA se ha asentado es uno en el que los jugadores de Estados Unidos enfrenten a jugadores del resto del mundo en un formato de torneo. Algo como la Copa Ryder de golf. El fin de semana del Juego de Estrellas esta temporada en Inglewood, California, está pautado justo en medio de otro evento deportivo de orgullo nacional: los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

"Hablo con muchos aficionados, y los Juegos de Estrellas, por alguna razón, despiertan un interés particular en el baloncesto", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. "Creo que deberíamos ser capaces de crear algo que sea divertido, emocionante, atractivo. No esperamos que los chicos jueguen como lo harían en las finales necesariamente o incluso en un partido de playoffs, pero sí que salgan, jueguen duro y ofrezcan un buen espectáculo para los aficionados".

El plan, que aún no está finalizado, propone un torneo de tres equipos: dos equipos estadounidenses y uno internacional, todos con plantillas de ocho jugadores. La razón: aproximadamente dos tercios de los jugadores de la NBA son estadounidenses y un tercio no lo son, por lo que la NBA cree que sería justo dar a los estadounidenses dos tercios de los lugares en las plantillas.

"Espero que sea mejor", dijo Jokic, la estrella de Denver.

Se ha convertido casi en un ejercicio anual para la NBA: arreglar el Juego de Estrellas. Silver y otros dirigentes de la liga —y para ser justos, algunos jugadores también— desean desesperadamente que el producto sea mejor y más competitivo. Intentaron tener capitanes como LeBron James, Kevin Durant y Antetokounmpo eligiendo los equipos durante algunos años, y no cambió mucho. Intentaron volver al formato estándar de Conferencia Este vs. Conferencia Oeste, y tampoco fue genial. Tener un marcador final de 211-186 en Indianápolis en 2024 fue la gota que colmó el vaso en muchos aspectos, por lo que la NBA el año pasado intentó un mini-torneo y a pocas personas les importó.

Stephen Curry de Golden State fue el MVP de ese Juego de Estrellas, una competencia de cuatro equipos de ocho que tuvo un marcador final de 41-25 en el partido por el título y vio el juego final detenido durante unos 20 minutos para un homenaje a TNT y su trayectoria como emisora de la liga.

"Honestamente, pensé que el año pasado fue genial hasta que se alargó por mucho tiempo", dijo Curry. "Todos sabemos que el Juego de Estrellas ha cambiado a lo largo de los años, pero tiene que haber algún tipo de solución para mantener a los jugadores frescos y sueltos y mantener la acción en marcha. El año pasado se detuvo en seco. Pero sea cual sea el formato, sé que vamos a seguir intentando encontrar la solución, y eso es lo que se supone que debe hacer la liga".

Los jugadores internacionales han dicho que les encanta la idea de un concepto de Estados Unidos vs. El Mundo. Antetokounmpo, la estrella de Milwaukee, ha hablado de ello anteriormente y dijo en broma que la liga debería darle crédito por la idea.

"La NBA se va a llevar todo el crédito. Pero me encanta, hombre", dijo Antetokounmpo.

“Creo que va a ser emocionante para la gente verlo. Voy a jugar duro. Siempre he jugado duro, pero creo que esto le dará un poco más de energía al juego. ... Todos los jugadores tienen ego. Nadie quiere ser avergonzado”, añadió. "Los muchachos jugarán más duro porque no quieren convertirse —no sé cómo se dice esto— no quieren volverse virales. Estoy emocionado por este formato".

La liga ha estado trabajando en el plan durante unos meses, y Silver ha dicho que espera que pueda ser anunciado formalmente para el inicio de la temporada. La temporada comienza el 21 de octubre.

"¿El Mundo vs. Estados Unidos? Veremos cómo va. Creo que es interesante", dijo Cade Cunningham de Detroit, quien fue All-Star por primera vez la temporada pasada. "Quería jugar en el juego Este vs. Oeste, yo personalmente, pero creo que tendré mi oportunidad de hacerlo algún día. ... Jugando para Estados Unidos, sé que vamos a jugar duro. Creo que será bueno".

Gilgeous-Alexander, el actual MVP y campeón de anotación del campeón Oklahoma City, sabe que la liga quiere un evento All-Star más competitivo. No está seguro de si el formato es una razón por la que alguien jugaría duro o no.

Como todos los demás, está interesado en ver cómo sale.

“Así que, el cambio en el formato, es bueno, es divertido”, dijo Gilgeous-Alexander. "Mantiene a los aficionados comprometidos. Podría ser interesante. Es lo que se supone que debe hacer la liga. Hacen un gran trabajo en eso. Pero creo que simplemente se va a reducir a si los jugadores quieren jugar o no".

Contribuyeron los escritores deportivos de AP Larry Lage en Detroit, Cliff Brunt en Oklahoma City, Arnie Stapleton en Denver, Steve Megargee en Toronto y los stringers de Associated Press Ian Harrison en Toronto y Michael Wagaman en Sacramento, California.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes