Cabo Verde jugará su primer Mundial tras vencer a Esuatini

Cabo Verde disputará la Copa Mundial por primera vez tras vencer el lunes 3-0 a Eswatini para ganar su grupo de las eliminatorias de África rumbo al torneo de 2026.

El archipiélago de islas volcánicas frente a la costa occidental de África aseguró uno de las nueve plazas directas del continente. Será el segundo país más pequeño por población en participar en el torneo, por detrás de Islandia en 2018.

Cabo Verde será la tercera debutante en el Mundial 2026 después de que Jordania y Uzbekistán sellaron sus boletos en junio pasado en las eliminatorias de Asia.

Dailon Livramento anotó a los 48 minutos, Willy Semedo aumentó a los 54 y Stopira sentenció en el tiempo de descuento para asegurar la victoria en casa y el primer lugar en el Grupo D.

Los Tiburones Azules terminaron con una diferencia cuatro puntos más que Camerún, que no pudo pasar del empate 0-0 con Angola en casa.

Cabo Verde, una nación de aproximadamente 525.000 habitantes, llegó necesitando una victoria. También podía clasificarse con una derrota siempre que Camerún no venciera a Angola.

Los nueve ganadores de grupo de África van directo a la Copa Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los cuatro mejores segundos disputarán mini torneo de dos semifinales y una final en noviembre. Camerún aún puede avanzar como segundo.

El ganador del repechaje avanza al repechaje intercontinental contra oponentes de Asia, CONCACAF, Sudamérica y Oceanía.

Las entradas para el partido de Cabo Verde se vendieron en tiempo récord, según la FIFA, y el gobierno declaró medio día festivo en todo el país para que la gente pudiera ver el partido.

La Copa del Mundo 2026 será la primera con un campo ampliado de 48 equipos, en lugar de 32.

En el otro partido del Grupo D, Mauricio y Libia empataron 0-0.

En el Grupo C, Lesoto derrotó a Zimbabue 1-0 en casa.

Túnez termina su campaña con otra victoria

Con su lugar en la Copa del Mundo ya asegurado, Túnez cerró su campaña con una cómoda victoria en casa 3-0 sobre Namibia.

Túnez ganó el Grupo H con 28 puntos en 10 partidos. Terminó 13 puntos por delante de Namibia, que quedó en segundo lugar.

También en el Grupo H, Guinea Ecuatorial empató con Liberia 1-1 en casa, mientras que el colista Santo Tomé y Príncipe venció 1-0 a Malaui para su primera victoria en el grupo.

En el Grupo B, Sudán del Sur empató con Togo, que visitaba, 0-0.

El domingo, Ghana, cuartofinalista en 2010, se convirtió en la quinta nación africana en clasificarse, uniéndose a Túnez, Argelia, Egipto y Marruecos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes