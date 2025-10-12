El rapero británico Giggs protagoniza el show del medio tiempo de la NFL en Londres

La NFL ha estado animando sus juegos internacionales con artistas en el medio tiempo, un poco como mini Super Bowls.

El rapero británico Giggs está programado para actuar el domingo en el medio tiempo del partido entre los Jets de Nueva York y Broncos de Denver en el Estadio del Tottenham Hotspur.

“Es un gran momento ser parte de los Juegos de Londres”; afirmo Giggs. "He estado en un viaje con mi música, y poder compartir eso con mi ciudad y los fanáticos de la NFL es algo de lo que estoy realmente orgulloso".

El sencillo de 2007 del nativo del sur de Londres, “Talkin’ da Hardest”, sigue siendo un himno popular entre sus seguidores. Los jugadores de los Browns de Cleveland que no estaban familiarizados con la canción, la disfrutaron cuando se tocó la semana pasada.

Giggs ha colaborado con artistas como Drake, 21 Savage, Ed Sheeran y Dave.

La semana pasada, la cantante británica Raye realizó un espectáculo de medio tiempo en Tottenham con un set de casi siete minutos que incluyó su éxito “Where is My Husband!” Los Vikings de Minnesota venceron 21-17 a Cleveland en ese juego.

El cantautor británico Myles Smith fue elegido para encabezar el espectáculo de medio tiempo en el primer juego de temporada regular de la NFL en Irlanda. En Croke Park, los Steelers de Pittsburgh vencieron 24-21 a los Vikings hace dos semanas.

El mes pasado, la ganadora del Grammy Karol G actuó en São Paulo, Brasil, cuando los Chargers de Los Ángeles superaron 27-21 a los Cheifs de Kansas City en el Corinthians Arena.

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music en el Levi’s Stadium el ocho de febrero en Santa Clara, California.

La NFL ha estado en un patrón de crecimiento internacional agresivo, así que se espera más por venir.

“Traer lo mejor en deportes y entretenimiento es de lo que se tratan los juegos internacionales”, expresó Tim Tubito, director senior de presentación de juegos globales y entretenimiento en la NFL.

