La UEFA permite a Barcelona jugar en Miami, pero lo califica como 'lamentable'

La UEFA no se opondrá a los planes que rompen con la tradición de que el Barcelona dispute un partido de liga en Miami y que el AC Milan viaje a Australia, anunció el lunes el organismo rector del fútbol europeo.

En medio de una feroz oposición de grupos de aficionados en todo el continente, el consentimiento de la UEFA fue un paso clave para el plan de La Liga de organizar el partido Villarreal-Barcelona en Miami el 20 de diciembre y el Milan-Como de la Serie A en Perth en febrero.

La UEFA culpó a la falta de reglas claras por parte de la FIFA, la casa madre del fútbol mundial, para impedir el traslado de esos partidos al exterior, algo que muchos hinchas consideran como una afrenta al vínculo de los equipos con sus comunidades.

"Si bien es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se lleven a cabo, esta decisión es excepcional y no debe verse como un precedente", afirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en un comunicado.

La UEFA dijo que “contribuirá activamente al trabajo en curso liderado por la FIFA para garantizar que las futuras reglas mantengan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus seguidores y las comunidades locales”.

La red de grupos de aficionados Football Supporters Europe dijo que continuará luchando para detener la realización de los partidos en el extranjero, ya que cree que también desequilibran la integridad deportiva de las ligas nacionales.

"Al forzar estos partidos, La Liga y la Serie A corren el riesgo de socavar su propia historia y éxito a largo plazo, mientras infligen un daño duradero al fútbol en Europa y más allá", dijo la FSE, que es reconocida por la UEFA como su socio oficial de enlace en temas de aficionados.

Las ligas española e italiana fueron vistas durante mucho tiempo como las más propensas a presionar por los llamados partidos "fuera del territorio", ya que buscan contrarrestar la popularidad global y el poder financiero de la Liga Premier de Inglaterra.

El papel de Relevent

La Liga y su socio comercial estadounidense Relevent, una agencia cofundada por Stephen Ross, propietario de los Dolphins de Miami de la NFL, habían intentado montar un partido del Barcelona en Florida desde 2018, pero fueron bloqueados por las reglas de la FIFA.

Volvieron a la carga luego que la FIFA se retiró hace 18 meses de un acción legal presentada por Relevent en un tribunal de Manhattan. Semanas después, la FIFA dijo que revisaría sus reglas y creó un grupo de trabajo que incluye abogados de la UEFA.

Desde entonces, Relevent se ha convertido en un socio comercial clave de la UEFA y de la influyente Asociación de Clubes Europeos, siendo confiada este año para vender derechos comerciales por seis años para la Liga de Campeones y otras competiciones continentales hasta 2033.

Relevent quiere llevar al Barcelona a la ciudad donde Lionel Messi, su otrora estrella, se mudó mudado para jugar con el Inter Miami.

El partido del 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium sería nominalmente un partido en casa para el Villarreal, que está disputando la Liga de Campeones esta temporada. El enfrentamiento seguramente atraerá a una abrumadora mayoría de aficionados que irán a ver al Barcelona.

Las dificultades financieras del Barcelona desde antes de que Messi dejara el club en 2021, inicialmente para el Paris Saint-Germain durante dos temporadas, se han profundizado y un partido en Miami es una oportunidad para consolidar su base de aficionados y su marca.

Los partidos en el extranjero por esas razones se han vuelto rutinarios en las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, con los últimos partidos de la NFL en Dublín la semana pasada y en Londres el domingo, pero aún chocan con la cultura del fútbol europeo que prospera en rivalidades locales y aficionados de equipos visitantes en el estadio.

La Bundesliga de Alemania ha dicho que no tiene planes de llevar partidos al extranjero y seguramente enfrentaría una fuerte reacción de los grupos de aficionados si lo intentara.

El efecto olímpico de Milán

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, que se inauguran el 6 de febrero, dieron a la liga italiana una oportunidad para buscar ir al extranjero.

La ceremonia de apertura será en el histórico estadio San Siro compartido por el AC Milan y el Inter de Milán, y la liga programó el partido en casa del Milan contra el vecino cercano Como el 8 de febrero, cuando el lugar no estaría listo para el fútbol.

El Milan, siete veces campeón de Europa y que no se clasificó a la actual Liga de Campeones, ha sido un visitante popular con la diáspora italiana en Australia en viajes anteriores allí.

