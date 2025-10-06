El ex mariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, se enfrenta ahora a cargos por delitos mayores derivados de un violento altercado que tuvo lugar el fin de semana y que le dejó a él y a otro hombre hospitalizados, anunciaron los fiscales el lunes.

Sánchez, que ahora es analista de Fox Sports, fue apuñalado durante una pelea, mientras que un hombre de 69 años sufrió heridas graves, según una declaración jurada de causa probable.

Sánchez fue acusado por primera vez el 4 de octubre de delitos menores de lesiones, ebriedad en público y entrada ilegal en un vehículo. Se estableció una fianza en efectivo de 300 dólares. El cargo de delito mayor se presentó el lunes. La audiencia está fijada para el 7 de octubre, según los registros judiciales en línea.

“Estamos hablando literalmente de personas que se pelearon por un lugar de estacionamiento”, expresó el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, durante una rueda de prensa en la que se anunció la acusación más grave.

open image in gallery Sánchez, que ahora es analista de Fox Sports, fue apuñalado durante una pelea de borrachos con un hombre de 69 años ( Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. )

Los dos hombres se enzarzaron en una disputa poco antes de las 12:30 a. m. del sábado en el centro de Indianápolis, después de que Sánchez se enfadara con el otro hombre por estacionar su camión con caja de trabajo en un muelle de carga para recolectar aceite de cocina usado, según documentos judiciales.

Un video de vigilancia captó a Sánchez acercándose a la puerta del conductor del camión para hablar con el hombre que estaba dentro, que tenía dificultades para oírle porque no llevaba sus aparatos auditivos, indica la declaración jurada de causa probable. Al parecer, Sánchez subió entonces al camión antes de que estallara una pelea. El video de la escena muestra a Sánchez siguiendo entonces al hombre mientras se alejaba de él.

“Se ve a Sánchez corriendo tras (el hombre) y el video muestra al Sr. Sánchez agarrando y lanzando (al hombre) contra la pared del Westin”, escribió la policía en la declaración jurada.

Luego inició la pelea en el callejón, entre un contenedor de basura y el camión, antes de avanzar hacia el centro del callejón.

“Entonces se ve al Sr. Sánchez tirando (al hombre) al suelo en el lado oeste del callejón”, escribieron los investigadores.

El hombre dijo a la policía que “se dio cuenta de que las cosas habían escalado y que ahora estaba en peligro físico”, según los documentos judiciales.

A continuación utilizó spray de pimienta contra Sánchez, y dijo a la policía que “pareció surtir efecto por un momento”, pero que Sánchez “se limpió la cara y volvió a avanzar” hacia él.

El hombre declaró a la policía que en ese momento pensó que Sánchez estaba “intentando” matarlo, así que sacó su cuchillo. Cuando Sánchez se abalanzó sobre él, lo acuchilló dos o tres veces, según declaró a la policía.

El hombre relató que Sánchez lo miró “con cara de asombro” antes de darse a la fuga, dirigiéndose hacia el norte para salir del callejón. Los agentes que respondieron encontraron a Sánchez en el interior de un bar cercano al callejón.

Más tarde, Sánchez declaró a un detective que casi no recordaba nada del incidente, ni siquiera quién estaba implicado o dónde había ocurrido. Posteriormente, fue detenido en el hospital y acusado de los delitos.

Mears dijo que estaba “claro” que era necesario presentar cargos adicionales después de que a las autoridades “se les proporcionara información adicional sobre el estado médico actual de la víctima”. Añadió que no era “en absoluto el final de esta investigación”.

open image in gallery Antes de dedicarse a la radiodifusión, Sánchez jugó 10 temporadas en la NFL y destacó durante su contrato con los Jets de Nueva York

La condena por el delito grave podría ser de uno a seis años, según Mears.

Sánchez, que se unió a Fox como analista en 2021, había estado en Indianápolis para narrar el partido del domingo de los Colts contra los Raiders de Las Vegas.

Antes de dedicarse a la radiodifusión, Sánchez jugó 10 temporadas en la NFL, durante las que destacó como jugador de los Jets de Nueva York, tras haber sido el quinto seleccionado durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2009.

“No me importa quién seas. Me da igual a qué te dediques”, dijo el jefe de policía de Indianápolis, Chris Bailey, y añadió: “Tenemos suerte de que nadie haya muerto”.

Y afirmó: “No me importa dónde vivas. Si vienen a nuestra ciudad y cometen actos violentos, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para pedir cuentas”.