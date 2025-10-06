Daria Kasatkina asegura estar en 'punto de quiebre' al poner fin a su temporada antes de tiempo

Daria Kasatkina decidió terminar la temporada antes de tiempo por el bien de su bienestar mental después de llegar a un "punto de quiebre" en el circuito femenino.

Kasatkina, actual 19na del ranking y semifinalista del Abierto de Francia en 2022, nació en Rusia per recientemente pasó a jugar bajo la bandera de Australia.

Expresó el lunes que se siente agotada por los constantes viajes en el calendario del circuito, un proceso estresante para obtener la residencia permanente en Australia y la imposibilidad de ver a sus padres.

Kasatkina, quien está comprometida con la medallista olímpica de patinaje artístico Natalia Zabiiako, dijo al Times de Londres en 2023 que no puede regresar a Rusia "como una persona gay que se opone a la guerra" en Ucrania.

"La verdad es que he llegado a un muro y no puedo continuar. Necesito un descanso. Un descanso de la rutina diaria monótona de la vida en el circuito, las maletas, los resultados, la presión, las mismas caras (lo siento, chicas), todo lo que viene con esta vida", escribió Kasatkina en Instagram.

“El calendario es demasiado, mental y emocionalmente estoy en un punto de quiebre y, lamentablemente, no estoy sola”, agregó.

Agregó que planea regresar en 2026 "energizada y lista para darlo todo".

Kasatkina manifestó que había estado "lejos de estar bien durante mucho tiempo" y que sus resultados en la cancha habían sufrido mientras "mantenía en secreto" cómo se sentía por miedo a parecer ingrata.

Es la última de una serie de jugadoras, incluidas Elina Svitolina y Beatriz Haddad Maia, que han optado por terminar sus temporadas antes de tiempo para descansar más.

El último partido de Kasatkina en el circuito fue una derrota en sets corridos ante Sonay Kartal en la segunda ronda del Abierto de China el 27 de septiembre y su último título en el circuito fue en el Abierto de Ningbo en octubre de 2024.

