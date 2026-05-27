Kiké Hernández, de Dodgers, probablemente fuera por distensión en el oblicuo izquierdo

El puertorriqueño Kiké Hernández probablemente irá a la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo izquierdo, apenas dos días después de su debut de temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

El jugador utilitario de 34 años conectó un jonrón en su primer turno al bate la noche del martes, luego pegó un doble en su segundo antes de salir de la victoria 15-6 sobre los Rockies de Colorado tras su turno en la cuarta entrada.

“No es algo que termine la temporada, así que eso da motivos para tener esperanza. Pero sí, es un fastidio”, dijo el mánager Dave Roberts después del juego.

Hernández había arrancado encendido tras perderse los primeros 53 juegos de la temporada mientras se rehabilitaba de una cirugía en el codo izquierdo durante la pretemporada. Se fue de 4-4 con dos dobles y el jonrón en sus primeros dos juegos. Los aficionados le dieron una ovación de pie cuando fue presentado el lunes y volvieron a vitorearlo con fuerza el martes.

Un Hernández cabizbajo admitió que se resintió el oblicuo durante la práctica de bateo el lunes, poco antes de decirles a los medios que no tenía dolor.

“Me dio vergüenza porque ni siquiera pasó en el juego”, dijo. “Pensé que era solo una rigidez rara. Nunca me había lesionado un oblicuo, así que en realidad no sabía qué estaba sintiendo. Comparado con algunas de las cosas con las que he jugado en el pasado, no era nada”.

Recibió tratamiento antes del juego del martes y creyó que podía ser titular y batear noveno en el orden.

“El swing del jonrón se sintió horrible. En el siguiente turno salí, hice swing y fallé el primer lanzamiento y no me sentí bien”, explicó Hernández. “Después de eso entré en modo supervivencia”.

Roberts habló con él en el dugout durante el juego, instándolo a mantener la cabeza en alto.

“Honestamente, en ese momento yo como que no estaba ahí, así que no estoy necesariamente seguro de todo lo que me dijo”, señaló Hernández. “Me siento bastante derrotado ahora mismo. Ojalá mañana tengamos noticias más o menos buenas”.

Al principio, dijo que solo sentía dolor cuando hacía swing.

“Por eso pensé que podía jugar”, indicó Hernández. “Cuando pegué el doble, no solo dolía al hacer swing, también dolía al correr, así que supe que era momento de parar”.

Su compañero Mookie Betts sufrió una distensión en el oblicuo derecho a inicios de abril mientras corría las bases. El campocorto de 33 años se perdió 36 días antes de ser activado el 11 de mayo.

“Apesta”, dijo Betts. “Vimos que en cuanto llegó nos dio vida, pero veremos cómo va la rehabilitación y todo eso. Va a volver”.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes