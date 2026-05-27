Aficionados de Crystal Palace y Rayo Vallecano chocan en Leipzig antes de final de Conference League

Aficionados del Crystal Palace y del Rayo Vallecano se enfrentaron en Leipzig mientras sus equipos se preparan para jugar la final de la Conference League, informó la policía alemana el miércoles.

La policía indicó que se lanzaron botellas, vasos de cerveza y muebles el martes por la noche, cuando un grupo de unos 300 aficionados del Rayo se encontró con seguidores del Palace que estaban sentados fuera de restaurantes, y que los agentes también intervinieron en otro incidente cuando alrededor de 60 hinchas del Palace “provocaron” a los simpatizantes españoles.

La policía de Leipzig señaló que dos personas fueron detenidas y que dos agentes sufrieron heridas leves, pero siguieron aptos para el servicio. Más de 300 personas fueron sometidas a verificación de identidad, según la policía.

Ambos equipos disputan su primera final europea, y es el último partido con el Palace para el entrenador Oliver Glasner antes de marcharse al final de la temporada.

Una victoria del Palace el miércoles mantendría a los clubes ingleses encaminados a un posible pleno en las tres principales competiciones continentales europeas de clubes masculinos. Aston Villa ganó la Liga Europa la semana pasada y el Arsenal debe jugar contra el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el sábado.

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