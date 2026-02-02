La NFL irá a Francia por primera vez y regresará a la Ciudad de México en 2026

La NFL irá a Francia por primera vez para un partido de la próxima temporada regular, con una expedición de los Saints de Nueva Orleans a París este año. La liga también regresará a Ciudad de México por primera vez desde 2022.

La liga anunció el lunes los planes para montar un partido en el Stade de France la próxima campaña, además de un acuerdo multianual para seguir escenificando partidos de temporada regular en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, y un partido que se jugará en la Ciudad de México en diciembre.

“Es la ambición que tenemos de ser un deporte global. Pero también es la demanda que estamos teniendo. Estamos escuchando de ciudades que quieren albergar estos partidos y realmente quieren más fútbol americano", afirmó el comisionado Roger Goodell en su conferencia de prensa del Super Bowl.

La NFL ha escenificado cinco partidos en la Ciudad de México, pero había estado alejada desde 2022, ya que el Estadio Azteca se sometió a una renovación para recibir la Copa Mundial de fútbol este verano boreal.

“Regresaremos a Ciudad de México en diciembre, lo cual creo que es maravilloso para nuestros fanáticos en México", indicó Goodell. “Están renovando el estadio para el Mundial. Esta será una oportunidad para que regresemos allí este diciembre”.

La NFL ya ha había anunciado su primer partido en Australia la próxima temporada, con los Rams de Los Ángeles como anfitriones de ese juego. También habrán partidos en Río de Janeiro, Múnich y tres en Londres. La liga también podría regresar a Ciudad de México la próxima temporada.

Las incorporaciones de Australia y Francia llevan los partidos de la NFL a nueve países fuera de Estados Unidos después de la próxima temporada.

La NFL indicó que ha realizado 62 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos hasta ahora, con Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como anfitriones.

Los Saints jugarán contra un oponente que se determinará después de que se finalice el calendario más adelante este año. Los Saints tienen derechos de marketing internacional en Francia como parte del Programa de Mercados Globales de la NFL.

La propietaria de los Saints, Gayle Benson, expresó su entusiasmo por jugar en Francia, mencionando la “fuerte conexión cultural entre Luisiana y Francia”.

El Stade de France se construyó para la Copa Mundial de 1998. También se utilizó para los Juegos Olímpicos de 2024 y ha albergado varios eventos deportivos internacionales importantes.

La NFL dice que tiene más de 14 millones de fanáticos en Francia y lanzó un programa de fútbol bandera allí en 2023 que ya alcanza a más de 8.000 niños y niñas.

La liga no anunció ninguno de los equipos para el partido en España. Los Dolphins de Miami, los Chiefs de Kansas City y los Bears de Chicago actualmente tienen derechos de marketing en España como parte del programa de mercados global.

El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugó en el Bernabéu el pasado noviembre, cuando los Dolphins derrotaron 16-13 a los Commanders de Washington por 16-13 en tiempo extra ante una multitud de 78.610 fanáticos.

Rafa De Los Santos, gerente de NFL España, comentó que el acuerdo multianual para jugar partidos en Madrid “subraya nuestro compromiso con el mercado y nos permite seguir involucrando a los fanáticos durante todo el año e invertir a largo plazo en iniciativas como fútbol bandera y la participación juvenil”.

La NFL dijo que España es “un mercado importante a nivel global”, con 11 millones de fanáticos. También dijo que se centrará en desarrollar las iniciativas de fútbol bandera de la liga en todo el país.

Después del primer partido en Madrid el año pasado, también se han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de que la liga intente organizar un partido en Barcelona en algún momento.

El escritor de deportes de AP Talez Azzoni en Madrid contribuyó a este informe.

