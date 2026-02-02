Man City y los clubes de la Liga Premier acaparan el gasto en el mercado de invierno

El Manchester City volvió a hacer una gran inversión en el mercado de pases de enero y espera que le traiga más recompensas que el año pasado.

En una ventaja de mitad de temporada dominada por los clubes de la Liga Premier, el City fue el mayor gastador. Desembolsó 115 millones de dólares por Antoine Semenyo y Marc Guehi para apuntalar su ambición de conquistar cuatro trofeos. El año pasado, City gastó más de 200 millones en un intento por salvar su campaña, pero aún así terminó con las manos vacías por primera vez en ocho años.

El gasto del City en esta ventana fue menor, pero aún representó una gran parte de la inversión de la máxima categoría de Inglaterra, que fue de alrededor de 500 millones, según el sitio web de estadísticas Transfermarkt.

Los clubes de la Premier gastaron más que sus rivales en España, Italia, Francia y Alemania.

Crystal Palace fichó Jorgen Strand Larsen, delantero de Wolverhampton, en el último día por una ficha récord del club, que se informa ascendió a 65 millones de dólares.

El reinante campeón europeo Paris Saint-Germain estuvo tranquilo durante la ventana, pero miró al futuro con el fichaje de Dro Fernández, mediocampista de 18 años el Barcelona. El fichaje más llamativo en Francia fue el acuerdo de préstamo de Lyon por el delantero brasileño Endrick del Real Madrid.

Uno de los movimientos más importantes del último día se produjo en Arabia Saudí, donde Karim Benzema se dejó a Al Ittihad por Al-Hilal, líder de la liga nacional.

Las ventanas en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia cerraron a las 1900 GMT, con España continuando hasta las 2259 GMT.

Inglaterra

Liverpool, reinante campeón de la Premier, ya está pensando en la próxima temporada después de que su defensa del título se desmoronó temprano. Liverpool aseguró un acuerdo con Rennes para el defensor francés Jeremy Jacquet, quien se incorporará en el verano.

El Palace fue el segundo mayor gastador en Inglaterra con un desembolso de alrededor de 105 millones tras el fichaje de Strand Larsen.

La defensa del título de la Copa FA por parte del club londinense acabó de manera humillante a manos del ignoto Macclesfield el mes pasado. El Palace también perdió a su capitán Guehi, vendido Man City. Y su técnico Oliver Glasner anunció que se irá al final de la temporada.

También se esperaba que el delantero Jean-Philippe Mateta se fuera en esta ventana, pero un traspaso al AC Milan no se pudo concretar.

Sunderland fichó al extremo ecuatoriano Nilson Angulo, Chelsea cedió al extremo Tyrique Georgea a Everon y Luca Netz se unió a Nottingham Forest.

La semana pasada, Chelsea repescó al volante ecuatoriano Kendry Páez de Estrasburgo, un club francés del cual es socio, y lo cedió al River Plate argentino por seis meses. Páez, de 18 años, vuelve a Sudamérica tras disputar 21 partidos con Estrasburgo,

España

El Atlético de Madrid se reforzó en el último día al oficializar los fichajes del delantero nigeriano Ademola Lookman de Atalanta y al mediocampista mexicano Obed Vargas de los Seattle Sounders.

Los colchoneros previamente vendieron al mediocampista Conor Gallagher a Tottenham y permitieron que Giacomo Raspadori se fuera a Atalanta.

También en esta ventana, el Barcelona trajo de vuelta al lateral João Cancelo cedido a Al Hilal, mientras que el veterano arquero Marc-André Ter Stegen, quien había perdido su posición como titular ante Joan García, fue enviado al club catalán Girona en calida de préstamo.

El Real Madrid se quedó de brazos cruzados y su única transacción fue la cesión de Endrick a Lyon.

Italia

El campeón reinante Napoli adquirió al atacante brasileño Alisson Santos procedente de Sporting Lisboa mediante una cesión en el último día, incluyendo una opción para hacer el acuerdo permanente.

Los equipos italianos estuvieron muy activos durante la ventana. Napoli supuestamente gastó 37 millones, y Lazio superó eso con un desembolso de 43 millones en cinco fichajes, incluyendo a Kenneth Taylor por 20 millones.

AC Milan, Inter y Juventus fueron moderados con sus negocios.

Francia

La operación más comentada de la ventana de invierno en Francia fue la llegada a Lyon de Endrick, quien apenas jugaba en el Madrid. Lyon también añadió otra opción en su ataque al añadir al veterano delantero ucraniano Roman Yaremchuk mediante una cesión.

Paris FC hizo titulares con un acuerdo que trajo al delantero italiano Ciro Immobile procedente de Bologna. Immobile, de 35 años, se comprometió con el club hasta el final de la temporada, con una opción para un año adicional.

El Olympique de Marsella fichó el lunes al mediocampista argelino Himad Abdelli.

Alemania

Leipzig fichó a dos jugadores el lunes: el internacional juvenil alemán Brajan Gruda a préstamo del Brighton de la Premier y Ayodele Thomas, un extremo de 18 años del PSV Eindhoven.

Colonia incorporó al volante peruano Felipe Chávez del Bayern Munich con un préstamo y Borussia Monchengladbach aseguró un acuerdo de préstamo por Hugo Bolin del Malmo sueco.

