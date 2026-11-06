La magia de Bo Nix al final salva a los Broncos sin que nadie pueda explicar malos inicios

Sean Payton está tan desconcertado como todos los demás por la propensión de Bo Nix a empezar lento y terminar rápido, como lo hizo la semana pasada al guiar a los Broncos de Denver a un par de touchdowns en el cuarto cuarto después de irse sin puntos en tres series consecutivas en el tercer cuarto.

“Sí, no tengo la respuesta”, comentó Payton. “Yo mismo lo analizo internamente. Ya lo he dicho antes: les avisaré la semana en que no queramos empezar rápido, pero no es esta semana. Queremos empezar rápido”.

Nix parece igual de incapaz de explicar esos cambios tan bruscos.

“No creo que cambie nada” en el cuarto cuarto, señaló Nix. “Simplemente creo que es cuestión de oportunidades, y así suele desarrollarse el partido. Al final es un juego de una sola posesión, y tienes que salir ahí y ganarlo”.

Los Broncos (6-2), que visitan a los Panthers de Carolina (3-4) este fin de semana, han anotado apenas 26 puntos en el primer cuarto esta temporada, en comparación con 70 puntos en el cuarto cuarto.

Han logrado cuatro remontadas en el cuarto cuarto esta temporada, al reaccionar con fuerza para vencer a los Jaguars, Rams, Chargers y Chiefs. En tres de esos partidos, iban perdiendo por doble dígito. En total, han superado a esos cuatro equipos 56-10 en el cuarto cuarto.

Kansas City ganaba a Denver 24-13 el domingo y los Broncos parecían acabados, después de irse sin puntos en sus tres series ofensivas del tercer cuarto. Pero, de repente, Nix no podía equivocarse, al conducir a Denver en un par de series de touchdown para una victoria 28-24 que quedó asegurada por una detención en la línea de gol de la defensa de Denver.

Eso representó la 15.ª serie ganadora de partido de Nix en el cuarto cuarto o en tiempo extra en su carrera, más que cualquier otro quarterback en sus primeras tres temporadas en la NFL.

“Siempre he sentido que quería ser un jugador decisivo en los momentos clave”, manifestó Nix. “Es una cualidad importante como jugador cuando todos te están mirando y la presión está encima. No creo que se logre de manera individual. Si miras a nuestro equipo en los últimos tres años, NOSOTROS hemos tenido 15 series ganadoras de partido”.

El receptor abierto Courtland Sutton dijo que Nix irradia confianza cuando se llega al final y Denver necesita otra remontada.

“Creo que cuantas más veces te lanzan a una situación, más capaz eres de superar esa situación”, expresó Sutton. “Es como un problema de matemáticas. Cuantas más veces ves un problema de matemáticas, más fácil se vuelve resolverlo cuando lo vuelves a ver.

“Creo que nunca hay un partido en el que sintamos que estamos fuera”, añadió Sutton.

Sutton dijo que preferiría con mucho ir con tranquilidad en el cuarto cuarto en lugar de tener que remontar todo el tiempo, pero últimamente los Broncos han tenido pocas ventajas cómodas.

De las 20 victorias de temporada regular de los Broncos desde el inicio de 2025, solo cuatro han sido por más de una posesión. En todos los demás partidos, todo se ha definido al final, y los Broncos, que tuvieron marca de 11-2 en juegos de una posesión en 2025, tienen 5-0 en ese tipo de encuentros este año.

“No quieres estar en esas situaciones”, dijo Sutton, “pero cuando tienes que superarlas, contar con ese as bajo la manga de decir: ‘Ya hemos estado aquí antes. Sabemos cómo ganar estos partidos. Salgamos y hagámoslo’, creo que eso nos permite a todos jugar con confianza y rápido”.

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