Andy Pages, Louis Varland y Jacob Latz, entre los Super 2 elegibles para arbitraje salarial

El jardinero cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Andy Pages, el cerrador de Toronto Louis Varland y el zurdo de Texas Jacob Latz figuran entre los 28 jugadores con entre dos y tres años de tiempo de servicio que son elegibles para el arbitraje salarial.

El derecho de Boston Tyron Guerrero y el jardinero de Colorado Jordan Beck fueron los últimos jugadores en alcanzar el llamado corte de los Super 2, ambos con 2 años y 133 días. El derecho de Milwaukee Quinn Priester tuvo 2 años y 134 días.

El jardinero dominicano de Filadelfia Johan Rojas quedó apenas por debajo del corte, con 2 años y 131 días. Rojas comenzó la temporada con 2 años y 36 días, pero durante los entrenamientos de primavera fue suspendido 80 juegos tras dar positivo en una prueba de una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento. Se sometió a una cirugía el 21 de junio para reparar un ligamento cubital colateral desgarrado en el codo derecho y, cuando su suspensión terminó cuatro días después, fue colocado en la lista de lesionados de 60 días por el resto de la temporada.

Otros Super 2 elegibles son el derecho de Toronto Spencer Arrighetti, el derecho de Los Angelinos de Los Ángeles Sam Bachman, el derecho de San Diego Jhony Brito, el derecho de los Cachorros de Chicago Benjamin Brown, el derecho venezolano de Texas José Buttó y el jardinero de los Rangers Evan Carter.

Así como el derecho de Cleveland Slade Cecconi, el derecho de Seattle Cooper Criswell, el zurdo de los Atléticos Hogan Harris, el primera base de Pittsburgh Spencer Horwitz, el segunda base de Boston Jahmai Jones, el derecho de San Luis Kyle Leahy, el derecho de los Medias Blancas de Chicago Jordan Leasure, el jardinero de Toronto Nathan Lukes y el jardinero de Detroit Parker Meadows.

También están el receptor venezolano de San Luis Pedro Pagés, el derecho venezolano de los Cachorros de Chicago Daniel Palencia, el zurdo de Atlanta Mitchell Parker, el derecho dominicano de San Francisco Randy Rodríguez, el infielder de Toronto Davis Schneider, el derecho dominicano de Seattle Carlos Vargas y el zurdo de Atlanta Danny Young.

El jardinero de los Cachorros Pete Crow-Armstrong tuvo tiempo de servicio suficiente, pero acordó en marzo un contrato de 115 millones de dólares por seis años.

El segunda base de San Luis Edouard Julien, el zurdo de Milwaukee Jared Koenig y el jardinero de Detroit James Outman habrían sido elegibles, pero fueron retirados de los rosters de 40 jugadores esta semana.

El corte subió respecto a los 2 años y 140 días de la pasada temporada baja, a 2 años y 132 días para 2025, y a 2 años y 118 días para 2024. El corte fue tan bajo como 2 años y 115 días en 2019 y tan alto como 2 años y 146 días en 2011.

El 22% superior de los jugadores por tiempo de servicio con al menos dos años pero menos de tres es elegible para el arbitraje, siempre que hayan acumulado al menos 86 días de servicio este año. Se suman al grupo de jugadores con entre tres y seis años.

El convenio colectivo del béisbol vence el 1 de diciembre y se espera un cierre patronal por parte de la administración, por lo que no está claro cuándo se intercambiarán los salarios propuestos o se programarán las audiencias.

Los jugadores fueron elegibles tras dos años de servicio entre 1974 y 1985, y el umbral aumentó a tres años en 1986. La clase Super 2 comenzó en 1991 con 17% y aumentó a 22% en 2013.

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