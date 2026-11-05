Bill Belichick vuelve a estar entre 5 candidatos al Salón de la Fama de la NFL

Bill Belichick vuelve a estar entre cinco candidatos al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional como entrenador.

Tom Coughlin, Mike Holmgren, Dan Reeves y Mike Shanahan se unen a Belichick en la categoría de Entrenador para una posible elección a la Clase de 2027 del Salón.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, con sede en Canton, Ohio, anunció la lista el jueves.

Los miembros del subcomité de entrenadores del Salón hicieron sus selecciones a partir de un grupo inicial de 14 nominados. El subcomité elegirá a un candidato para que sea considerado cuando el comité de selección del Salón determine una nueva clase de exaltados a inicios de 2027.

El año pasado Belichick avanzó en el proceso, pero el entrenador en jefe seis veces campeón del Super Bowl no fue elegido en su primer año de elegibilidad. El desaire a Belichick fue criticado con dureza en toda la NFL.

“Si él no es un miembro del Salón de la Fama en la primera votación, entonces realmente no hay ningún entrenador que deba serlo en la primera votación, lo cual es completamente ridículo porque la gente lo merece. Es increíble”, declaró Tom Brady.

Belichick y Brady ganaron seis Super Bowls juntos con los Patriots de Nueva Inglaterra. Belichick también ganó dos como entrenador asistente defensivo con los Giants de Nueva York.

La carrera de Belichick incluyó un escándalo de robo de señales apodado “Spygate” en la temporada de 2007. Fue multado con 500.000 dólares después de que el equipo fuera sorprendido filmando señales defensivas de los Jets de Nueva York durante un partido.

La última temporada de Belichick en Nueva Inglaterra fue 2023. Está en su segunda temporada como entrenador en el fútbol americano universitario en North Carolina.

Coughlin ganó dos Super Bowls con los Giants, venciendo a Belichick, Brady y los Patriots en ambas ocasiones. Tuvo marca de 182-157 en 20 temporadas con los Giants y los Jaguars de Jacksonville. Coughlin también ganó un título con los Giants como entrenador asistente.

Holmgren llevó a los Packers de Green Bay a un título de Super Bowl y tuvo marca de 174-122, incluida la postemporada, en 17 temporadas con los Packers y los Seahawks de Seattle. También ganó dos Super Bowls como asistente de los 49ers de San Francisco.

Reeves tuvo marca de 201-174-2 en 23 temporadas con los Broncos de Denver, los Giants y los Falcons de Atlanta. Llevó a los Broncos al Super Bowl tres veces y a los Falcons una, con marca de 0-4. Reeves ganó un título como asistente con los Cowboys de Dallas.

Shanahan ganó Super Bowls consecutivos con Denver y tuvo marca de 178-144 en 20 temporadas con los Broncos y los Redskins de Washington. También ganó un título con los 49ers como entrenador asistente.

El Salón de la Fama anunció el miércoles a los cinco contribuyentes que han avanzado en el proceso: Ralph Hay, Robert Kraft, Virginia McCaskey, Doug Williams y John Wooten.

La lista final de 15 candidatos incluirá a un contribuyente, un entrenador y 13 jugadores de la era moderna. El grupo se reducirá a 10 y luego a siete candidatos.

Un comité de selección de 25 personas podrá votar por seis personas, y necesitan el 80% de apoyo. El Salón indicó que eso llevaría a un rango de tres a siete miembros del Salón de la Fama cada año, y que, con mucha diferencia, el número más probable de personas que obtendrían el apoyo necesario sería cinco o seis.

La Clase de 2027 se anunciará duante los “NFL Honors” en Los Ángeles que se celebran en febrero y será exaltada el próximo agosto en Canton.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP